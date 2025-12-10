Son Mühür- TasteAtlas’ın değerlendirmesine göre, 288 sandviç arasında yapılan sıralamada tombik döner birinci sırayı aldı. Platformda paylaşılan bilgilere göre tombik döner, 17 bin 754 kullanıcı yorumunun ortalaması sonucunda 5 üzerinden 4,47 puan alarak listenin zirvesine çıktı.

Lezzet platformu yapılışını dünyaya gösterdi

TasteAtlas, birinci seçilen tombik dönerin hazırlık sürecini özel bir video ile uluslararası izleyicilere sundu. Böylece hem yemeğin tanıtımı hem de Türk mutfağının sokak lezzetleri arasında önemli bir yere sahip olan bu ürünün yapılışı geniş kitlelere aktarılmış oldu.

Geleneksel tombik dönerin özellikleri

Gobit kebabı olarak da adlandırılan tombik döner; dış yüzeyi gevrek, içi ise yumuşak dokulu tombik pide ekmeğine yerleştirilen et dönerden oluşuyor. Temel hali sade olarak sunulsa da tercihe göre domates, soğan, marul gibi ek malzemelerle çeşitlendirilebiliyor. TasteAtlas, bu sadeliğin ve ekmeğin dokusunun tombik döneri diğer sandviçlerden ayıran en önemli özellikler olduğunu vurguladı.