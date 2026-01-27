Son Mühür/ Emine Kulak- Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir İl Örgütü’nde uzun süredir merakla beklenen görüşme bugün gerçekleşecek. İl başkanlığı görevine seçilmesinin ardından parti içi temaslarını sürdüren CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, bugün CHP’li milletvekilleriyle yemekli bir toplantıda bir araya gelecek.

Göreve gelmesinin ardından ilk olarak meclis üyeleri, ilçe başkanları ve belediye başkanlarıyla bir dizi toplantı gerçekleştiren Güç’ün, milletvekilleriyle yapacağı bu buluşma parti kulislerinde “kritik toplantı” olarak değerlendiriliyor. Toplantının, yerel ve genel siyaset başta olmak üzere örgüt içi koordinasyon, İzmir’e yönelik siyasi yol haritası ve yaklaşan dönem stratejilerinin ele alınacağı önemli bir görüşme olması bekleniyor.

Toplantı yeri ve saati belli olacak!

Yemeğin nerede gerçekleştirileceği henüz netlik kazanmazken, edinilen bilgilere göre toplantının ardından basına yönelik bir açıklama yapılıp yapılmayacağı ve toplantı mekânının ilerleyen saatlerde duyurulacağı öğrenildi.

Toplantı iddialarına Güç ne demişti?

Öte yandan geçtiğimiz haftalarda CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, yapılacak toplantı iddialarına “Önümüzdeki haftalarda AK Parti’nin İzmir üzerindeki baskılarının görüşüleceği bir toplantı yapacağız. Sadece Gökhan Zeybek ve Ensar Aytekin’le bir toplantı gerçekleştireceğiz önümüzdeki haftalarda. AK Partili İzmir’deki siyasetçilerin belediyeler üzerindeki baskıları, belediyelerin yapmak istediklerinin sürekli Ankara’da engellenmesine yönelik çalışmaları değerlendireceğiz. Çünkü gerçekten çok ciddi çalışmalar yapılmaya çalışılıyor. İzinler alınmaya çalışılıyor, bakanlıklarda bürokrasiyle işler çözülüyor. Ama bir bakıyoruz ki İzmir milletvekilleri, genel sekreter, il başkanı müdahil olmuş ve engellemeye çalışmış. Biz buradaki bu sıkıntıları kendimiz için çözmüyoruz arkadaşlar. Biz bunu halkımız için çözmeye çalışıyoruz. Halkımız için çözüm getirmeye çalışıyoruz ama sürekli bürokrasiye müdahale eden bir siyasi anlayış var İzmir’de. kendilerinin yaptıkları hiçbir şey yok” demişti.

