Trendyol Süper Lig’de bu sezon savunma performansıyla dikkatleri üzerine çeken Göztepe, eksik kadrosuna rağmen deplasmanda Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalarak önemli bir puanı hanesine yazdırdı. Sarı-kırmızılı ekip, Kadıköy’de sergilediği dirençli oyunla alkış topladı.

Savunmada büyük eksiklere rağmen geçit vermediler

Zorlu deplasmana savunma hattındaki önemli isimlerinden yoksun çıkan Göztepe’de, Bokele, Heliton ve Furkan forma giyemezken, savunma ile orta saha arasındaki dengeyi sağlayan Dennis de kadroda yer almadı. Tüm bu eksiklere rağmen Godoi, Taha ve Ogün’den oluşan üçlü savunma, güçlü Fenerbahçe hücumlarına karşı hata yapmadı.

Kaptan Lis kalesinde devleşti

Göztepe’nin kazandığı puanda kaptan kaleci Lis’in performansı da belirleyici oldu. Kritik anlarda yaptığı kurtarışlarla skoru koruyan deneyimli eldiven, Kadıköy’deki mücadelede takımının en dikkat çeken isimlerinden biri olarak öne çıktı.

19 maçta sadece 11 gol: Avrupa’nın en iyileri arasında

Bu sezon ligde çıktığı 19 karşılaşmada yalnızca 11 gol yiyen Göztepe, bu istatistiğiyle sadece Süper Lig’de değil, Avrupa ligleri genelinde de en az gol yiyen takımlar arasında yer aldı. Sarı-kırmızılılar, bu maçların 11’inde kalesini gole kapatarak savunma disiplinini net şekilde ortaya koydu.

Ağır yenilgilerden uzak bir sezon

Göztepe, sezon boyunca yalnızca iki maçta birden fazla gol yedi. Deplasmanda Galatasaray’a 3-1 mağlup olan İzmir temsilcisi, Trabzonspor karşısında ise sahasında 2-1’lik skorla sahadan yenik ayrıldı. Bunun dışında savunma hattı, rakiplerine neredeyse hiç fırsat tanımadı.

Eksikler dönüyor, savunma güçleniyor

Cumartesi günü sahasında Fatih Karagümrük ile karşılaşacak olan Göztepe’de savunma hattı yeniden güç kazanıyor. Bokele ve Heliton’un cezalarının sona erdiği, gribal enfeksiyon geçiren Furkan ile Dennis’in ise kısa sürede takıma katılmasının beklendiği öğrenildi.

Avrupa hedefi sağlam temeller üzerinde

Sezonun geride kalan bölümünde savunma istikrarını koruyan Göztepe, Avrupa kupalarına katılma hedefi doğrultusunda emin adımlarla ilerliyor. Teknik heyet ve taraftarlar, savunma performansının sezon sonuna kadar en büyük kozlardan biri olacağı görüşünde.

