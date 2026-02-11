TFF 2’nci Lig Beyaz Grup’ta küme düşme hattında yer alan Altınordu’da teknik direktörlük koltuğunda değişim yaşandı. Kırmızı-lacivertli yönetim, Ender Traş ile yolların ayrılmasının ardından takımı Yusuf Şimşek’e teslim etti.

Ender Traş dönemi sona erdi

Ligde alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren İzmir temsilcisi, alınan sonuçların ardından teknik heyette değişikliğe gitme kararı aldı. Yönetim, Ender Traş ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı ve kısa sürede yeni teknik direktörünü belirledi.

Yusuf Şimşek imzayı attı, ilk antrenmana çıktı

Son olarak Altay ile yollarını ayıran Yusuf Şimşek, Altınordu ile resmi sözleşmeye imza attıktan sonra vakit kaybetmeden takımın başında ilk antrenmanına çıktı. Kulüpten yapılan açıklamada, “A takım teknik direktörlük görevi için Yusuf Şimşek ile anlaştık. Kendisine hoş geldin diyor, şanlı armamız altında başarılar diliyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Tecrübeli teknik adamın, takımın moral ve motivasyonunu kısa sürede yukarı çekmeyi hedeflediği öğrenildi.

Teknik ekip belli oldu

Yusuf Şimşek’in teknik kadrosu da netleşti. Yeni dönemde takım antrenörlüğünü Cevdet Göç, Yaşar Işık ve Engin Çatır üstlenecek. Atletik performans antrenörü olarak Evrensel Heper görev yapacak. Kalecilerin sorumluluğunu ise Adem Akbel üstlenecek.

Yönetim, oluşturulan teknik ekiple birlikte sezonun kalan bölümünde çıkış yakalamayı planlıyor.

İlk sınav deplasmanda

Yusuf Şimşek, Altınordu’nun başında ilk maçına hafta sonu deplasmanda çıkacak. Kırmızı-lacivertliler, Beyoğlu Yeni Çarşı karşısında kritik bir mücadele verecek.

Altınordu cephesinde hedef, yeni teknik heyetle birlikte düşme hattından uzaklaşarak sezonu güvenli bölgede tamamlamak. Taraftarlar ise teknik direktör değişiminin sahaya olumlu yansımasını bekliyor.