Son Mühür- Soruşturmanın, Meclis’te stajyer olarak görev yaptığı dönemde TBMM Lokantası’nda çalışan H.İ.G. tarafından cinsel tacize uğradığını beyan eden D.K.’nin şikayeti üzerine başlatıldığı bildirildi. Şikayet sonrası savcılık tarafından kapsamlı bir inceleme süreci başlatıldı.

Bir kişi tutuklandı, inceleme genişletildi

Yürütülen soruşturma kapsamında dün bir şüphelinin tutuklandığı öğrenilirken, toplam 5 kişi hakkında adli inceleme başlatıldığı belirtildi. Soruşturma çerçevesinde Meclis’te görev yapan 3 çalışanın gözaltına alınmasıyla dosyanın kapsamının genişletildiği ifade edildi.

Skandal mesajlarla ortaya çıktı

Olayın, TBMM Lokantası’nda staj yapan mesleki ve teknik lise öğrencisi kız çocuklarından birinin kendisine gönderilen mesajları yetkililere göstermesiyle gün yüzüne çıktığı öğrenildi. Mesajların incelenmesinin ardından durum ailelere bildirildi.

Savcılığa suç duyurusu yapıldı

İddialara göre, öğrencilerden birinin babası yaşananları savcılığa taşıyarak suç duyurusunda bulundu. Bunun üzerine adli makamlar tarafından resen soruşturma başlatıldı ve TBMM bünyesinde görev yapan personellerle ilgili inceleme süreci başlatıldı.