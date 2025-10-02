Son Mühür- İsrail’in Gazze’ye insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu’na yönelik müdahalesinin ardından, İtalya’nın en büyük işçi sendikalarından USB (Unione Sindacale di Base) genel grev çağrısı yaptı. USB, “Her şeyi engellemenin zamanı geldi” açıklamasıyla üyelerini greve davet etti.

Bir diğer büyük sendika CGIL de yarın greve gidileceğini duyurdu. Sendika, “İtalyan vatandaşlarını taşıyan gemilere yönelik saldırı son derece vahim bir gerçeği temsil etmektedir. Hükümetin onları terk etmiş olması ciddi bir durumdur” ifadelerini kullandı.

Liman işçileri limanları kapattı

Protesto dalgasına liman işçileri de katıldı. İtalya’da liman işçileri, hükümetten İsrail’le iş birliğini durdurmasını ve Filistin’i tanımasını isteyerek limanları kapattı. İşçilerin bu adımı, ülke genelindeki tepkilerin sembolik bir eyleme dönüşmesine yol açtı.

Tren istasyonlarını işgal ederek seferleri durdurdular

Müdahalenin duyulmasının ardından İtalya’nın birçok kentinde protestolar başladı. Napoli’de göstericiler tren istasyonlarını işgal ederek seferleri durdurdu. Başkent Roma’da ise yaklaşık 10 bin kişi Termini İstasyonu önünde bir araya geldi.

“Her şeyi kapatıyoruz” sloganları atan protestocular, istasyon çevresindeki trafiği durdurdu. Polisin talimatıyla bazı metro istasyonları kapatıldı, Termini’ye yolcu girişi kısıtlandı.

Akşam saatlerinde bir grup, Palazzo Chigi’ye yürümek için Piazza San Silvestro’ya doğru hareket etti, polisle arbede yaşandı.

Milano ve Torino’da da sokaklar doldu

Gösteriler yalnızca Roma ve Napoli ile sınırlı kalmadı. Ülkenin kuzeyindeki büyük kentlerden Milano ve Torino’da da halk sokaklara çıkarak İsrail saldırısını ve hükümetin sessizliğini protesto etti.

Hükümetten ilk tepki

İtalya Başbakan Yardımcısı Matteo Salvini, sendikaların grev çağrısına sert tepki gösterdi: “Filo sorumsuz, meydanları karıştıran solcu sendikalar sorumsuz, İtalyanlara zarar veriyor.”