Son Mühür- İddialara göre Meclis’te staj yapan çocuklara yönelik birden fazla taciz olayı yaşandı. Taciz iddialarının ardından TBMM Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, aşçı olarak görev yapan H.İ.G. isimli personelin devlet memurluğundan çıkarıldığı, iki kişinin iş akdinin feshedildiği ve iki personel hakkında da disiplin cezası uygulandığı bildirildi.

Şüpheli tutuklandı

Adli sürece ilişkin savcılık tarafından yapılan açıklamada, taciz iddialarının faili olduğu belirtilen lokanta çalışanı H.İ.G.’nin tutuklandığı duyuruldu. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

“Kimseye anlatmayacaksın”

Tacize uğradığını öne süren çocuklardan birinin durumu ailesiyle paylaşmasının ardından, babasının TBMM’ye gelerek Genel Sekreter ile görüştüğü belirtildi. Bu görüşmenin ardından şüpheli personel görevden uzaklaştırıldı ve dosya yargıya taşındı.

İkinci taciz iddiası ise kurumdan ayrılmak zorunda kalan başka bir çocuktan geldi. Genç, yaşadıklarını kadın amirine anlattığını, ancak amirinin kendisine “Olayı kimseye söylemeyeceksiniz, aileniz bile bilmeyecek” dediğini ifade etti.

“Meclis Başkanı istifa”

Ankara Kadın Platformu üyeleri, yaşananlara tepki göstermek amacıyla dün Meclis önünde basın açıklaması yaptı. Eyleme CHP Kadın Kolları Başkanı Asu Kaya’nın yanı sıra CHP milletvekilleri Evrim Rızvanoğlu, Aliye Coşar, Nurten Yontar, Aylin Yaman, Gülcan Kış, DEM Parti milletvekilleri Çiçek Otlu ve Perihan Koca ile EMEP Milletvekili Sevda Karaca Demir de katıldı.

Kadınlar Meclis’e girmek isterken polis engeliyle karşılaştı. Milletvekilleri ile güvenlik güçleri arasında kısa süreli tartışma yaşandı. Protesto sırasında “Meclis Başkanı istifa” sloganları atıldı.