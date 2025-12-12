Son Mühür- Saymaz, daha önce paylaştığı iddiaya ilişkin kaynağını açıklayarak, bilgiyi kişisel olarak tanıdığı bir avukattan aldığını ifade etti. Saymaz, aktardığı iddiada, Ela Rümeysa Cebeci’ye ait olduğu öne sürülen bir telefonda, uyuşturucu kullanıldığı iddia edilen bir ortamda Mehmet Akif Ersoy’un da yer aldığı bir fotoğraf bulunduğunun söylendiğini dile getirdi.

Ela Rümeysa Cebeci’den iddiaya net yanıt

İddiaların ardından Ela Rümeysa Cebeci, İsmail Saymaz’a doğrudan mesaj göndererek açıklamasının kamuoyuyla paylaşılmasını istedi. Saymaz, yayında Cebeci’nin açıklamasını aynen okuyarak izleyicilere aktardı.

“Telefonumda Ersoy’la çekilmiş bir fotoğraf yok”

Cebeci açıklamasında, Mehmet Akif Ersoy ile çekilmiş herhangi bir fotoğrafın telefonunda bulunmadığını belirterek, dile getirilen iddiaların gerçeği yansıtmadığını ifade etti. Cebeci, Ersoy ile yalnızca bir kez, tüm kanal çalışanlarının bulunduğu bir organizasyonda kısa süreli ayaküstü sohbet ettiğini, bunun dışında iş dışı herhangi bir görüşme ya da sosyal birliktelik yaşanmadığını vurguladı.

“Telefonumu kendi rızamla incelemeye verdim”

Açıklamasında yaşam tarzına da değinen Cebeci, düzenli ve disiplinli bir hayat sürdüğünü belirterek, telefonunu delillerin hızlı şekilde ortaya çıkması amacıyla kendi rızasıyla emniyete teslim ettiğini söyledi. Cebeci, saklayacak hiçbir şeyinin olmadığını ve inceleme sürecinin tamamlanmasını beklediğini ifade etti.

“Sonuç ortaya çıktığında kamuoyuna açıklayacağım”

Ela Rümeysa Cebeci, iddiaların iftira olduğunun ortaya çıkması halinde bunu ilk olarak kamuoyuyla paylaşacağını belirterek, resmi raporla birlikte canlı yayına çıkacağını açıkladı.