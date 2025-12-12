Son Mühür- Eski Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın, Lefkoşa’da Türkiye’den gelen gazetecilerle yaptığı görüşmede sarf ettiği sözler kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Tatar, seçim mağlubiyetini değerlendirirken Cübbeli Ahmet Hoca’nın seçim öncesinde yayımladığı dua videosuna atıf yaparak, “Bana yüzde 5 oy kaybettirdi. Halk böyle şeylere prim vermez. O video herkes tarafından görüldü; ben talep etmedim, belki onlar yapmıştır” ifadelerini kullandı.

Cübbeli Ahmet: “Birçok kez dua talebinde bulundu”

Tatar’ın açıklamalarının ardından Cübbeli Ahmet Hoca’dan hızlı bir yanıt geldi. Ünlü, Tatar ile birkaç kez görüştüğünü ileri sürerek, “Görüntülü görüştüğümüz bir seferde kendisi benden dua istedi, ben de duasını yaptım. Böyle bir tutum içinde olacağını bilseydim dua etmezdim. Sonradan eşinin Kıbrıs’ta eğitim gören başörtülü öğrencilere yönelik olumsuz ifadeler kullandığını duydum, o zaman daha da pişman oldum” diye konuştu.

Tatar’dan jet yalanlama

Ersin Tatar, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamayla kendisine yöneltilen iddiaları kesin bir dille reddetti. Tatar, “Cübbeli Ahmet ile görüştüğümü hatırlamıyorum. Kendisinin hazırlayıp paylaştığı dua videosunu istemem de söz konusu değildir” ifadelerini kullandı.

Görüntülü konuşma kaydı yayınlandı

Bu beyanın ardından Cübbeli Ahmet tartışmayı bir adım ileri taşıyarak, ikili arasında gerçekleştiğini savunduğu görüntülü görüşmenin kaydını kamuoyuyla paylaştı. Ünlü, görüntüyü yayınlarken, “Madem ki kaybını kendi hatalarına değil bana bağlıyorsun, demek ki duanın sonucu senin için hayırlıymış. Allah da beni sana dua ettirip kaybettirdi” sözleriyle polemiğin dozunu artırdı.