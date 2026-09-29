Son Mühür/Merve Turan- Gaziemir’de ekmek büfeleriyle ilgili yeni bir öneri meclis gündemine geliyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların daha uygun fiyatlı ekmeğe ulaşabilmesi için belediyeye ait bazı alanlara ekmek büfeleri koymayı planlıyor.

1 Ekim 2026 tarihli Gaziemir Belediyesi Meclis gündeminde yer alan önergeye göre büfeler; yol, meydan, yeşil alan gibi noktalara, yaya ve araç geçişini engellemeyecek şekilde yerleştirilebilecek.

Büfelerin yerini Gaziemir belirleyecek

İşin bir diğer kısmı ise büfelerin nereye konulacağı. Önergede hem büfelerin konulacağı noktaların hem de kaç tane büfe kurulacağının Gaziemir Belediyesi tarafından onaylanması isteniyor.

Yani Büyükşehir Belediyesi büfeleri kurmak istiyor ancak bunun için Gaziemir Belediyesi’nin de onayı gerekiyor.

10 yıllığına işletilebilecek

Önerinin bir diğer dikkat çeken kısmı ise işletme süresi. Ekmek büfelerinin 10 yıl süreyle kiralanarak işletilmesi planlanıyor. İhale işlemlerinin de İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamında yapılması öngörülüyor. Büfelerin kurulması ve işletilmesiyle ilgili sorumluluğun da Büyükşehir Belediyesi’ne verilmesi isteniyor.

Meclis karar verecek

Şimdilik ortada kesinleşmiş bir karar yok. Konu, 1 Ekim 2026’da Gaziemir Belediye Meclisi’nin gündemine gelecek. Mecliste yapılacak görüşmenin ardından ekmek büfelerinin Gaziemir’de kurulup kurulmayacağı ve sürecin nasıl ilerleyeceği netleşecek.