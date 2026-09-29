Son Mühür - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un açıkladığı 2025 yılı verilerine göre, Türkiye genelindeki müze ve örenyerlerini yıl boyunca 34 milyon 836 bin 7 kişi ziyaret etti. Bir önceki yıl 32 milyon 547 bin 756 olan ziyaretçi sayısı yaklaşık yüzde 7 artarken, gelirlerdeki yükseliş ise dikkat çekici seviyeye ulaştı. Müze ve örenyeri gelirleri yüzde 34,3’lük artışla 5 milyar 438 milyon liradan 7 milyar 306 milyon liraya yükseldi.

Efes en yakın rakibine 250 bin fark attı

2025 verilerinde en dikkat çekici başarı İzmir Efes Örenyeri’nden geldi. Yıl boyunca liderliği kaptırmayan ve ilk 8 ayda 1,7 milyon ziyaretçiyi aşan Efes, yıl sonunda 2,5 milyon barajını geçerek zirveye yerleşti. Efes, en yakın rakibi olan Denizli’deki Hierapolis-Pamukkale Örenyeri’ne 250 bin 516 kişi fark attı.

2025 yılında Türkiye'de en çok ziyaret edilen ilk 10 müze ve örenyeri şöyle sıralandı:

İzmir Efes Örenyeri: 2.552.734 Denizli Hierapolis (Pamukkale): 2.302.218 Nevşehir Göreme Örenyeri: 1.187.185 İzmir için sağanak ve fırtına alarmı! MGM ilçeleri açıkladı: Öğle saatlerinde başlayacak ve tüm gün sürecek! İçeriği Görüntüle Nevşehir Paşabağlar Örenyeri: 1.143.434 İstanbul Galata Kulesi: 953.537 Kaymaklı Yeraltı Şehri: 688.459 Derinkuyu Yeraltı Şehri: 548.687 İstanbul Arkeoloji Müzesi: 534.602 Çanakkale Troia Örenyeri: 360.209 Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi: 312.951

Gece Müzeciliği ilgiyi artırdı

Efes’e olan yoğun ilgide Kültür ve Turizm Bakanlığının başlattığı Gece Müzeciliği uygulamasının da önemli rolü oldu. 2024 yılında Efes, Hierapolis ve Side’de başlatılan uygulama, 2025 itibarıyla 27 noktaya yayılarak yaklaşık 600 bin ziyaretçiye ulaştı. Efes, Side ve Galata Kulesi gibi popüler noktalarda ziyaret saatlerinin uzatılması yoğunluğu artırdı.

Sonuçları değerlendiren Bakan Mehmet Nuri Ersoy, hem ziyaretçi hem de gelir rekoru kırıldığını vurgulayarak Türkiye'nin kültürel mirasını korumaya ve dünyayla buluşturmaya devam edeceklerini ifade etti. Efes'in elde ettiği bu başarı, İzmir'in kültür turizmindeki güçlü potansiyelini bir kez daha kanıtladı.