Son Mühür- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmenlerin Kasım ara tatilinde yapacağı mesleki çalışmaların yüz yüze değil, çevrim içi olarak yürütüleceğini duyurdu. Bu karar, öğretmenlerin uzun süredir merakla beklediği ara tatil planlarını da netleştirmiş oldu.

“Çevrim içi olarak gerçekleştireceğiz”

Bakan Tekin, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

“Öğretmenlerimiz, okul yöneticilerimiz ve ilgili birimlerimizle yaptığımız değerlendirmeler ve istişareler neticesinde, 10–14 Kasım 2025 tarihli mesleki çalışma haftasını çevrim içi olarak gerçekleştireceğiz. Eğitim ailemize hayırlı, uğurlu olsun.”

Mesleki çalışmalar çevrim içi ortamda yürütülecek

Bakanlığın aldığı karara göre, öğretmenler bu süreçte kendi okullarında yüz yüze programlara katılmayacak. Mesleki gelişim faaliyetleri, MEB’in dijital platformları üzerinden uzaktan eğitim yöntemiyle sürdürülecek.

Ara tatil 15 Kasım’da sona erecek

10–14 Kasım tarihleri arasındaki mesleki çalışma haftasının ardından, öğretmenler 15 Kasım itibarıyla yeniden yüz yüze eğitime dönecek. Öğrenciler için ise ara tatil, aynı tarihlerde uygulanacak şekilde planlandı.