Vali Özkan, Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde dün meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından Manisa genelinde 26 evde hafif hasar tespit edildiğini ve tarama çalışmalarının devam ettiğini açıkladı. Deprem sırasında panik yaşayan 40 kişinin hastanelere başvurduğunu belirten Özkan, 39 kişinin taburcu edildiğini kaydetti. Ayrıca, Akhisar, Demirci, Kırkağaç, Soma ve Gördes ilçelerinde eğitime bugün bir gün süreyle ara verildiğini bildirdi.