Son Mühür - Fransa Milli Takımı’nda Mbappe şoku yaşandı. 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kapsamında Azerbaycan karşısında 3-0 kazanılan maçta sakatlanan yıldız futbolcu kadrodan çıkarıldı. Fransa Futbol Federasyonu, Mbappe’nin sağ ayak bileğine aldığı darbe nedeniyle Pazartesi günü İzlanda ile oynanacak maçta görev alamayacağını açıkladı. 26 yaşındaki oyuncu, tedavisine kulübü Madrid’de devam edecek.

Fransa Futbol Federasyonu, Mbappe’nin sağ ayak bileğine aldığı darbe nedeniyle Pazartesi günü İzlanda ile oynanacak maçta görev yapamayacağını ve bu yüzden kadrodan çıkarıldığını duyurdu. 26 yaşındaki yıldız futbolcu, tedavisine Madrid’de devam edecek.