Paris Saint-Germain, eski golcüsü Kylian Mbappé’den rekor seviyede tazminat talebinde bulundu. Kulübün avukatı Renaud Semerdjian, duruşma sonrası yaptığı açıklamada PSG’nin toplam 440 milyon euro talep ettiğini açıkladı. Bu tutarın, imaj kaybı, gizli kalan anlaşmalar ve Mbappé’nin reddettiği öne sürülen 300 milyon euroluk Al-Hilal teklifinden kaynaklanan transfer fırsatı kaybını kapsadığı belirtildi. PSG, Mbappé’nin “bedelsiz ayrılmayacağı” sözünü yerine getirmediğini savunuyor.

Mbappé cephesi ise PSG’nin iddialarını reddederek kulüpten toplam 263 milyon euro talep ediyor. Oyuncunun avukatları, ödenmemiş maaş ve primlerin yanı sıra sözleşmesinin haksız şekilde süresiz hale getirildiğini öne sürerek, psikolojik baskı ve kötü muamele iddialarını mahkemeye taşıdı. Mbappé’nin talebi arasında 55 milyon euroluk ödenmemiş alacak da yer alıyor.

Futbol tarihine geçecek