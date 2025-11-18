Son Mühür - Kylian Mbappe ile Paris Saint-Germain arasındaki uzun süredir devam eden anlaşmazlık mahkemeye taşındı. PSG, eski golcüsünden 440 milyon euro talep ederken, Mbappe kulüpten 263 milyon euro alacağını iddia ediyor. Böylece mahkemede toplam 663 milyon euroluk dev bir dava dosyası oluştu.
17 Kasım'da görülen mahkeme
Kylian Mbappe ile Paris Saint-Germain arasındaki 2024 yazından bu yana süregelen anlaşmazlık, Paris İş Mahkemesi’nde gerçekleştirilen duruşmayla resmiyet kazandı. Taraflar, uzun süredir devam eden sözleşme ve ödeme uyuşmazlıkları nedeniyle ilk kez mahkemede karşı karşıya geldi.
440 milyon euroluk tazminat talebi
Paris Saint-Germain, eski golcüsü Kylian Mbappé’den rekor seviyede tazminat talebinde bulundu. Kulübün avukatı Renaud Semerdjian, duruşma sonrası yaptığı açıklamada PSG’nin toplam 440 milyon euro talep ettiğini açıkladı. Bu tutarın, imaj kaybı, gizli kalan anlaşmalar ve Mbappé’nin reddettiği öne sürülen 300 milyon euroluk Al-Hilal teklifinden kaynaklanan transfer fırsatı kaybını kapsadığı belirtildi. PSG, Mbappé’nin “bedelsiz ayrılmayacağı” sözünü yerine getirmediğini savunuyor.
Mbappe'nin talebi ise 263 milyon euro
Mbappé cephesi ise PSG’nin iddialarını reddederek kulüpten toplam 263 milyon euro talep ediyor. Oyuncunun avukatları, ödenmemiş maaş ve primlerin yanı sıra sözleşmesinin haksız şekilde süresiz hale getirildiğini öne sürerek, psikolojik baskı ve kötü muamele iddialarını mahkemeye taşıdı. Mbappé’nin talebi arasında 55 milyon euroluk ödenmemiş alacak da yer alıyor.
Futbol tarihine geçecek
Mahkemede görüşülen toplam tazminat tutarı 663 milyon euroya ulaştı. Bu meblağ, futbol tarihinde bir oyuncu ile kulüp arasındaki en büyük hukuki ihtilaf olma niteliği taşıyor. Henüz mahkemenin karar tarihi belirlenmiş değil, ancak sürecin oldukça zorlu geçmesi öngörülüyor.