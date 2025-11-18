Son Mühür - Beşiktaş’ta mutsuz olduğunu belirterek ayrılık talebinde bulunan Portekizli yıldız Rafa Silva krizi giderek büyüyor. 32 yaşındaki oyuncu, sabah saatlerinde Nevzat Demir Tesisleri’ne gelmesine rağmen antrenmana katılmadı.

İdmana çıkmadı

Yağız Sabuncuoğlu’nun aktardığı bilgilere göre, Rafa Silva ağrılarını gerekçe göstererek antrenmana katılmadı. Bugün yapılan çalışmada da yer almayan tecrübeli futbolcunun bu tavrı, hem takım içinde rahatsızlık yarattı hem de teknik heyeti zor durumda bıraktı. Beşiktaş yönetimi, oyuncunun antrenmana katılmama nedenini netleştirmek üzere sağlık ekibine talimat verdi. Rafa Silva’nın bugün yapılan idmana katılmaması üzerine MR kontrolüne çağrılacağı bildirildi.

Yaptırım uygulanacak

Portekizli futbolcunun sağlık kontrolüne gitmeyi reddetmesi durumunda, Beşiktaş yönetiminin disiplin sürecini başlatacağı belirtiliyor. Kulübün, sözleşme hükümlerini uygulamaya hazır olduğu ifade edilirken, bir süredir sakatlığını gerekçe göstererek antrenmanlara katılmayan Rafa Silva’nın, ayrılık için kulübün talep ettiği bedeli ödemeye de sıcak bakmadığı bildirildi. Yönetim ise oyuncunun yükümlülüklerini yerine getirmesini bekliyor.