Son Mühür - İnsan odaklı çalışma kültürü, çevresel duyarlılığı ve çalışan sağlığını merkeze alan uygulamalarıyla öne çıkan Maxion İnci Jant Grubu, PERYÖN tarafından düzenlenen 17. İnsana Değer Ödülleri’nde önemli bir başarı elde etti. Grup, iş yaşamında nitelikli ve sürdürülebilir uygulamaların ödüllendirildiği platformda birincilik ödülüne layık görüldü.

İş güvenliğinde çevik yaklaşım birincilik getirdi

Maxion İnci Jant Grubu, “Yaşam Kalitesini Destekleyen Uygulamalar” kategorisinde yarışan “ÖnceSen – Çevik İş Güvenliği İnisiyatifi” projesiyle ödülün sahibi oldu. Proje, çalışan sağlığı ve güvenliği süreçlerini çevik metodolojilerle ele alarak kurum genelinde güçlü bir güvenlik kültürü oluşturmayı hedefliyor.

İki farklı projeyle ödül sahnesinde yer aldı

Grup, PERYÖN İnsana Değer Ödülleri’nde ayrıca “Geleceğin İş Yaşamında Sürdürülebilir Değer Yaratma”kategorisinde “Gönülden İşler Ekibi” projesiyle finale kalmayı başardı. Böylece Maxion İnci Jant Grubu, insan ve topluma değer üreten yaklaşımını iki farklı başlıkta ortaya koydu.

“Güvenli ve kapsayıcı çalışma hayatı hedefimiz”

Ödüle ilişkin değerlendirmelerde bulunan Maxion İnci Jant Grubu İnsan Kaynakları ve Ortak Fonksiyonlar Direktörü Gülçin Tekin, insanı merkeze alan uygulamaların kurumsal öncelik olduğunu belirtti. Tekin, güvenli, kapsayıcı ve sürdürülebilir bir çalışma ortamı oluşturma hedefi doğrultusunda yenilikçi projelere kararlılıkla devam edeceklerini ifade etti.

Çevik iş güvenliği modeli dikkat çekti

Maxion Jantaş bünyesinde yürütülen ÖnceSen – Çevik İş Güvenliği İnisiyatifi; kök neden analizi, etkin yönetişim ve kültürel dönüşüm esaslarına dayanıyor. Çevik yaklaşımların iş güvenliği süreçlerine entegre edilmesiyle riskleri hızlı analiz eden, çözüm üreten ve organizasyonun tamamına yayılan dinamik bir yapı oluşturuluyor.

Bu yaklaşımla yalnızca yasal gereklilikler değil, çalışanların fiziksel, zihinsel ve psikolojik sağlığı da bütüncül olarak ele alınıyor. Proje, sıfır kaza hedefi doğrultusunda öğrenen ve gelişen bir kurum kültürü inşa etmeyi amaçlıyor.

Gönüllülük temelli projelerle toplumsal fayda

Grup bünyesinde 14 yıldır faaliyet gösteren Gönülden İşler Ekibi, gönüllülük esaslı projelerle sosyal etki oluşturuyor. 102 gönüllü çalışandan oluşan ekip; sürdürülebilirlik, eğitim, toplumsal etki ve eşit katılım alanlarında kalıcı değer üretmeye odaklanıyor.

Küresel ölçekte güçlü üretim altyapısı

1968 yılında temelleri atılan Maxion İnci Jant Grubu, Maxion Wheels ve İnci Holding ortaklığında faaliyet gösteriyor. Grup, sac ve alüminyum jant üretiminde yıllık yaklaşık 13 milyon adetlik kapasiteye sahip. Üretimin büyük bölümünü 60’tan fazla ülkeye ihraç eden şirket, Ege Bölgesi’nin sanayi altyapısının gelişiminde de öncü rol üstleniyor.