Son Mühür - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, kentte hizmet veren huzurevlerini ziyaret ederek yaş almış vatandaşlarla bir araya geldi. Ziyaretlerde huzurevi sakinlerinin talep ve ihtiyaçları dinlenirken, yeni huzurevi yatırımıyla ilgili önemli mesajlar verildi.

Yeni huzurevi için müjde verdi

Manisa Büyükşehir Belediyesi İsmail Muammer Cider Huzurevi’ndeki ziyarette konuşan Başkan Dutlulu, Manisa’ya yeni bir huzurevi kazandırılacağını açıkladı. Yeni tesisin, Ege Bölgesi’nde örnek gösterilecek nitelikte bir yaşlı bakım merkezi olarak planlandığını belirten Dutlulu, projenin en kısa sürede hayata geçirileceğini ifade etti.

“Konfor ve yaşam kalitesi önceliğimiz”

Yaş almış bireylerin toplum için taşıdığı değere dikkat çeken Başkan Dutlulu, huzurevi sakinlerinin yaşam koşullarını iyileştirmek için çalışmaların sürdüğünü belirtti. Büyüklerin deneyimlerinin kendileri için yol gösterici olduğunu vurgulayan Dutlulu, her türlü talep ve sorunda yanlarında olacaklarını söyledi.

Mevcut huzurevlerinde kalmak isteyenlere destek

Yeni huzurevi tamamlanana kadar mevcut kurumlarda kalmak isteyen sakinlerin taleplerinin dikkate alınacağını belirten Başkan Dutlulu, herhangi bir engel olmadığı sürece bu isteklere destek verileceğini kaydetti. Huzur, sağlık ve güven koşullarının korunmasının öncelik olduğunu dile getirdi.

Vakıf huzurevinde de ziyaret gerçekleştirdi

Program kapsamında Manisa Huzurevi Vakfı M. Suphi Egemen Abdürrahim Ot Dinlenme Evi’ni de ziyaret eden Başkan Dutlulu, huzurevi sakinleriyle sohbet etti ve hediyeler takdim etti. Hizmetlerin geliştirilmesine yönelik çalışmaların devam ettiğini aktardı.

“Büyüklerimizin yanında olmaya devam edeceğiz”

Ziyaretlerin sonunda açıklamalarda bulunan Başkan Dutlulu, Manisa’da yaşayan yaş almış vatandaşların yaşam kalitesini yükseltmek için sosyal belediyecilik anlayışıyla hareket ettiklerini ifade ederek, bu yöndeki çalışmaların kararlılıkla süreceğini vurguladı.