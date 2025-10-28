Son Mühür - İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentte etkili olan yağışların sona erdiğini duyurdu. Açıklamada, önümüzdeki 7-10 gün boyunca yağış beklenmediği ve hafta ortasından itibaren sıcaklıkların 22-24°C’ye yükseleceği belirtildi.

''Yağış beklenmiyor''

AKOM'un açıklaması şu şekilde:

“İstanbul'da Ekim ayı başlarından itibaren etkili olan yağışlı havalar bugün itibari ile bölgemizi terk ederken önümüzdeki 7-10 günlük periyotta yağış beklenmiyor. Halihazırda 15-18°C'ler civarına gerileyen sıcaklıkların Perşembe gününden itibaren artarak 20°C'lerin üzerine bahar değerlerine (Pastırma Ayazı) yükseleceği öngörülüyor.”