Son Mühür- Olay, 24 Ocak Cuma günü sabah 08.25 sıralarında Kadıköy’deki tarihi Salı Pazarı’nda meydana gelmişti.

İtalyan şef Andrea Minguzzi ile Yasemin Akıncılar’ın oğlu Mattia Ahmet Minguzzi, görgü tanıklarının ifadesine göre bisikletli bir grupla tartışmaya girmişti.

Çevredekilerin araya girmesiyle kavga son buldu ancak Minguzzi daha sonra alışveriş için pazara yönelmişti.

Beş yerinden bıçaklandı

İddiaya göre pazarda, tartıştığı gruptan olduğu öne sürülen B.B. tarafından beş yerinden bıçaklandı. Minguzzi yere düşünce yanında bulunan diğer şüpheli U.B. de gence tekme atmıştı. Hastanede 15 gün tedavi gören Minguzzi, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.

18 ila 24 yıl hapis cezası istemi

Soruşturmanın ardından 15 yaşındaki B.B. ve U.B. hakkında “çocuğa karşı kasten öldürme” suçundan 18 ila 24 yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Olay günü şüphelilerin yanında oldukları belirlenen M.A.D. ve A.Ö. hakkında ise “çocuğu kasten öldürmeye yardım” suçundan iddianame düzenlendi. Dosyalar birleştirildi ve 4 sanığın birlikte yargılanmasına karar verildi.

Aile duruşmaya katıldı

Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen beşinci duruşmaya, baba Andrea Minguzzi, anne Yasemin Akıncılar, teyze Aylin Akıncılar İyiyazıcıoğlu ve ailenin avukatı katıldı. Duruşma saat 10.30’da başladı.

Mahkeme salonunda gerginlik

Duruşma sırasında salonda gerginlik yaşandı. Minguzzi ailesinin avukatı, tansiyon yükselince dışarı çıkarak kalabalığa seslendi. Anne Yasemin Minguzzi de yaşanan gerginlik nedeniyle salondan ayrılmak zorunda kaldı.

Anne Minguzzi, dışarıda yaptığı açıklamada, “O yasa çıkacak, başka çocuklar yanmayacak. Gerekirse dünyayı yakarım. Altı ay yatıp çıkmayacak o iblisler” ifadelerini kullandı.

"Müvekkilim engelli raporuna sahip"

Vatandaşlar, sanık avukatlarına tepki gösterdi. Avukatlardan biri, “Müvekkilim engelli raporuna sahip, tabii ki savunacağım” dedi. Bu sözler salonda tansiyonu daha da yükseltti. Mahkeme heyeti gerginliğin ardından duruşmaya ara verdi.

Sanıkların tutukluluğu devam edecek

Duruşma sonunda mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Ahmet Minguzzi davasının bir sonraki duruşması 21 Ekim tarihine ertelendi.