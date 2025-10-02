İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Türkiye ile İsrail arasındaki ticari ilişkiler hakkında çıkan bazı iddialara yanıt verdi. Açıklamada, 2 Mayıs 2024 tarihi itibarıyla Türkiye’nin İsrail ile tüm ihracat, ithalat ve transit ticaret işlemlerini durdurduğu vurgulandı.

DMM’den yapılan açıklamada, bazı sosyal medya paylaşımlarında Türkiye’den İsrail’e giden gemilerin bulunduğu ve deniz ticaretinin sürdüğü yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi. Kurum, bu tür bilgilerin kamuoyunu yanıltmaya yönelik algı operasyonlarının bir parçası olduğunu ifade etti.

Limanlara giriş yasağı ve kontroller

Açıklamaya göre, 2 Mayıs 2024’ten itibaren gümrüklere yapılan çıkış bildirimlerinde İsrail’e yönelik herhangi bir işlem kayda geçmedi. Ayrıca İsrail bayraklı, sahipli veya bağlantılı gemilerin Türk limanlarına girişleri yasaklandı. Askeri yük taşıyan yabancı bayraklı gemilerin limanlara yanaşmasına da izin verilmedi.

Sadece Filistin’e yardım veya ticaret yaptığını belgeleyen ve yükünün İsrail’e gitmediğini taahhüt eden gemilere, ilgili belgeler doğrultusunda limanlara giriş hakkı veriliyor. Bu kapsamda, her geminin beyanı Filistin Ulusal Ekonomi Bakanlığı tarafından teyit ediliyor.

İhlal eden gemilere yasal işlem

DMM açıklamasında, uygulamanın başladığı günden bu yana çok sayıda İsrail bağlantılı geminin limanlara girişinin engellendiği, kurallara uymayan Türk bayraklı gemilere ise bayraktan çıkarma işlemleri uygulandığı bildirildi.

İddialara konu edilen yedi gemiden dördüne limanlarda yükleme yapılmadığı, birinin yalnızca başka limanlardan aldığı yükü Türkiye’ye bıraktığı ve İsrail ile ticari ilişki kurmadığı aktarıldı. Kalan iki geminin ise liman çıkış beyanına aykırı olarak Hayfa’ya gitmesi nedeniyle Türk limanlarına girişlerinin yasaklandığı ve hukuki süreçlerin başlatıldığı ifade edildi.

Filistin’e destek kararlılığı sürüyor

DMM, bu tür iddiaların Türkiye’nin Filistin’e verdiği desteği gölgelemeye yönelik bilinçli bir kampanyanın parçası olduğunu vurguladı. Açıklamada, Türkiye’nin Filistin halkının yanında durmaya devam edeceği ve kararlı tutumunu sürdüreceği mesajı verildi.