Şu anda İtalya Serie A ekibi Lazio'da forma giyen Guendouzi'nin Türkiye Süper Ligi'ne gelmesi bekleniyor. Bu gelişme üzerine futbolseverler, Matteo Guendouzi kimdir, hangi mevkide oynuyor ve kariyerinde hangi başarılara imza attı sorularının yanıtlarını araştırmaya başladı.

Matteo Guendouzi nereli ve kaç yaşında soruları da merak edilenler arasında yer alıyor. 1999 doğumlu olan Fransız futbolcu, genç yaşına rağmen Avrupa'nın önde gelen liglerinde önemli deneyimler kazandı. Premier League, Bundesliga, Ligue 1 ve Serie A'da top koşturan oyuncu, dinamik orta saha performansıyla dikkat çekiyor. İşte Matteo Guendouzi'nin hayatı, kariyeri ve oynadığı takımlar hakkında detaylı bilgiler.

Matteo Guendouzi'nin doğum tarihi ve memleketi

Matteo Guendouzi, 14 Nisan 1999 tarihinde Fransa'nın Poissy kentinde dünyaya geldi. Şu anda 26 yaşında olan futbolcu, Fransız vatandaşıdır ve Fransa milli takımının çeşitli yaş kategorilerinde forma giymiştir. Orta saha mevkiinde görev alan Guendouzi, özellikle merkez orta saha ve oyun kurucu pozisyonlarında뛰어난 yetenekler sergilemektedir.

Matteo Guendouzi hangi takımlarda oynadı?

Matteo Guendouzi'nin futbol kariyeri Paris Saint-Germain altyapısında başladı. 2005 yılında PSG'nin genç takımlarına katılan oyuncu, burada dokuz yıl eğitim gördü ve futbol temellerini attı.

2014 yılında FC Lorient'e transfer olan Guendouzi, Fransa Ligue 1 ve Ligue 2'de profesyonel deneyim kazandı. 2018 yılında büyük bir adım atarak İngiltere'nin köklü kulüplerinden Arsenal'e imza attı. Arsenal formasıyla iki sezon geçiren genç oyuncu, 2020-2021 sezonunda Almanya Bundesliga ekiplerinden Hertha BSC'ye kiralık olarak gönderildi.

2021 yılında Olympique de Marseille ile kiralık anlaşma yapan Guendouzi, gösterdiği başarılı performans sonucunda 2022'de kalıcı olarak Marsilya'ya transfer oldu. Fransız ekibiyle iki sezon geçiren oyuncu, 2023 yılında İtalya Serie A'nın güçlü takımlarından Lazio'ya transfer oldu.

Matteo Guendouzi'nin oyun stili ve özellikleri

Matteo Guendouzi, enerjik ve dinamik oyun tarzıyla bilinen bir orta saha oyuncusudur. Pas yeteneği, top kontrolü ve sahada kapladığı alan açısından değerli bir futbolcu olan Guendouzi, hem defansif hem de ofansif görevleri başarıyla yerine getirebilmektedir. Uzun saçları ve sahada gösterdiği mücadeleci tavrıyla da tanınan oyuncu, genç yaşına rağmen Avrupa futbolunda önemli bir deneyim birikimine sahiptir.

Fenerbahçe transferi

2026 Ocak ayında Fenerbahçe'nin gündemine gelen Matteo Guendouzi, sarı-lacivertli ekiple anlaşmaya vardığı yönünde haberler çıktı. Lazio forması giyen oyuncunun, Türkiye Süper Ligi'ne gelmesi ve Fenerbahçe'nin orta sahasını güçlendirmesi bekleniyor. Bu transfer gerçekleşirse, Guendouzi kariyerine yeni bir ülkede ve ligde devam etme fırsatı bulacak.