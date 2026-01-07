Taraftarlar için müjdeli haberi veren Kocaelispor yönetimi, maç biletlerinin passo üzerinden ve KS Store mağazalarından satın alınabileceğini duyurdu. Ancak önemli bir detay var: biletler yalnızca üzerinde Kocaelispor logosu bulunan Passolig kart sahiplerine satılacak. Bu uygulama, stadyumda güvenlik ve organizasyon açısından önem taşıyor.

Maç detayları ve bilet satış kanalları

Kocaelispor-Trabzonspor karşılaşması 18 Ocak Pazar günü saat 17:00'de başlayacak. Ev sahibi ekip, Kocaeli Stadyumu'nda bordo-mavili ekiple kozlarını paylaşacak. Ligde çıkış yakalamak isteyen yeşil-siyahlılar için Trabzonspor maçı büyük önem taşıyor.

Bilet alımı için taraftarların iki farklı seçeneği bulunuyor. İlk olarak, dijital platformu tercih edenler passo.com.tr internet sitesi üzerinden işlemlerini gerçekleştirebilir. İkinci seçenek ise KS Store fiziki satış noktalarından bilet satın almak. Her iki durumda da Kocaelispor logolu Passolig kart zorunluluğu devam ediyor.

Kombine bilet sahiplerine özel avantajlar

Kocaelispor yönetimi, sezon başında kombine bilet alan taraftarlara özel avantaj sağlıyor. Kombine bilet sahipleri, sezon boyunca tüm maçlara daha uygun fiyatlarla giriş yapma imkanına sahip. Bu sistem sayesinde sadık taraftarlar hem ekonomik anlamda kazanıyor hem de bilet alma sürecinde kolaylık yaşıyor.

Kulüp yetkilileri, kombine biletlerin hala satışta olduğunu ve taraftarların bu avantajlı sistemi değerlendirmelerini öneriyor. Sezonun geri kalan bölümünde oynanacak tüm maçlar için geçerli olan kombine biletler, uzun vadede ciddi bir tasarruf sağlıyor.

Kocaelispor-Trabzonspor maçı bilet fiyatları

Stadyumun farklı tribünleri için belirlenen bilet fiyatları şu şekilde:

Premium tribün (112-113-114 numaralı bloklar) için 5.000 TL, numaralı alt VIP bölümler (111-115-116) için 3.500 TL, numaralı üst VIP tribün için 3.000 TL belirlendi. Doğu Maraton alt tribün biletleri 2.500 TL, üst tribün biletleri ise 2.250 TL'den satılıyor.

Hyundai Güney alt tribün 1.750 TL, Hyundai Güney üst tribün 1.500 TL olarak fiyatlandırıldı. Kuzey kale arkası alt tribün biletleri 1.750 TL, üst tribün biletleri ise 1.500 TL'den taraftarların beğenisine sunuldu. Farklı bütçelere hitap eden bu fiyatlandırma ile stadyumun tüm tribünlerinde hareketli bir atmosfer bekleniyor.