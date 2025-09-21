Son Mühür- Görselin yayılmasıyla birlikte sosyal medya kullanıcılarından tepkiler çığ gibi büyüdü. Birçok vatandaş, Atatürk’ün fotoğrafının kapatılmasını “sansür” olarak niteledi. Paylaşımlarda, “Milli Eğitim Bakanı bu konuyu araştırsın”, “Bu yayınevi hangi vakfa bağlı?”, “Devlet neden sessiz kalıyor?”, “Atatürk’ün izini silmeye çalışıyorlar” gibi sert eleştiriler dile getirildi.

Daha önce de “Türkiyeli” ifadesi kullanılmıştı

Çap Yayınları, daha önce de kitaplarında “Türk” yerine “Türkiyeli” ifadesini kullanması nedeniyle kamuoyunda tartışma yaratmıştı. Bu durum, yayınevinin Atatürk’ün sansürlenmesi iddiasıyla bir kez daha gündeme gelmesine yol açtı.

Yayınevinden açıklama

Tepkilerin artması üzerine Çap Yayınları resmi sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Açıklamada, soruda kullanılan görselin yayınevine ait olmadığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

“Görselde yer alan banknot çizimleri, tarafımıza ait özgün tasarımlar değil, uluslararası bir görsel sitesinden (Shutterstock) temin edilmiştir. Bu durum kesinlikle bilinçli ya da kasıtlı değildir. Soruda kullanılan temsili görsel, sonraki tüm baskılarda değiştirilmiş ve düzeltilmiştir. Çap Yayınları için Mustafa Kemal Atatürk’e duyulan saygı tartışmasızdır. Tüm çalışmalarımızda bu hassasiyet gözetilmektedir.”

Tartışma sürüyor

Yayınevinin açıklamasına rağmen sosyal medyadaki tepkiler dinmedi. Kullanıcılar, Atatürk’ün resminin sansürlenmesinin “tesadüf” olamayacağını savunarak konunun resmi makamlarca incelenmesini talep etti.