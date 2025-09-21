Son Mühür- Koç, yeniden seçilmesi halinde öncelikli hedefinin şampiyonluk olduğunu belirtti. Tribün ve camia bütünlüğünü en büyük transfer olarak nitelendiren Koç, “Şampiyonluğa ulaşmak için en büyük transfer tribün, camia birlikteliğini inşa etmek. Mali bağımsızlık, Maltepe projesi, kadro yapılanması ve getirdiğimiz hoca ile bu hedefe inanıyorum” dedi.

“Hakemler beni istemiyor”

Başkan Koç, hakemlerle yaşanan gerilime dikkat çekerek kendisine yönelik bir karşıtlık olduğunu savundu. “Hakemlerin binlerce davasını kim deşifre etti? Koşu testleri, WhatsApp konuşmaları… Bunların üzerine biz gittik. Tabii ki istemezler. Fenerbahçe’den başka mücadele eden yok” ifadelerini kullandı.

“Alanya maçı bir operasyondu”

Alanya karşılaşmasında yaşananlara da değinen Koç, bunun Fenerbahçe’ye yönelik bir operasyon olduğunu öne sürdü: “Yıllardır yapılıyor olması, geçmişte de şampiyonlukların çalındığını göstermez mi? Aziz Yıldırım döneminde 7 yılda 3 şampiyonluk alındı. Bizim dönemimizde de en az 2 şampiyonluğumuz elimizden alındı.”

“Sadettin Saran’a soruyorum”

Koç, rakibi Sadettin Saran’a doğrudan seslenerek, “Yapı var mı yok mu? Etkili mi değil mi? Mazeret üretmeyin diyorsunuz ama Alanya maçında yapı vardı. Yıllardır da var. Bu gerçek ortada” dedi.

Koç, Fenerbahçe’nin mücadelesiyle birlikte Türk futbolunda önemli gelişmeler yaşandığını vurguladı:

“2 Nisan’dan sonra TFF seçime gitmek zorunda kaldı. ‘Kaybetmez’ denilen başkan kaybetti, yabancı VAR uygulaması geldi, birçok hakem sahalardan çekildi. Biz bunu camia gücü olmadan başardık. Şampiyonluğumuzun çalındığı o dönemden sonra çok mesafe kat ettik.”

Seçim öncesi kritik mesaj

Ali Koç’un açıklamaları, Fenerbahçe’de bugün yapılacak seçim öncesi dikkatleri bir kez daha camia içi birlik ve Türk futbolundaki sistem tartışmalarına çevirdi. Koç, rakibi Sadettin Saran’a karşı en büyük gücünün “camianın bütünlüğü” olduğunu vurguladı.