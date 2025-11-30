Son Mühür- Kızılcık Şerbeti dizisinde canlandırdığı Nilay karakteriyle geniş bir kitle tarafından tanınan Feyza Civelek, katıldığı programda aldığı sıra dışı teklifi anlattı. Civelek’in sözleri kısa sürede sosyal medyada binlerce paylaşım alarak gündeme oturdu.

Daha önce “torpil” iddialarıyla eleştirilmişti

Civelek, bir süre önce de senarist olan annesi Melis Civelek nedeniyle “torpille rol aldığı” yönündeki iddialarla eleştirilmişti. Sosyal medya kullanıcılarının kendisine yönelttiği bu suçlamalara yanıt verirken yaptığı çıkış da tartışma yaratmıştı.

“Senin annen de yazsa sen de oynarsın”

Oyuncu, kendisine “torpilli” olduğunu öne süren bir sosyal medya kullanıcısına şu sözlerle yanıt vermişti:



“Senin annen de yazsa sen de oynarsın. Bir oyuncu ol da görelim. Ben bu işe girerken annem yazmasına rağmen seçmelere girdim hak geçmesin diye. Bilip bilmeden konuşanlardan sıkıldım. Şu an en popüleri Nilay. Nilay’sız dizi olmaz. Diziyi mahvettiğimi düşünüyorsan o senin zevksizliğin.”