Profesyonel mutfak kariyerine oldukça erken bir yaşta başlayan Dilara Başaran, hem Türkiye'de hem de yurt dışında çeşitli deneyimler kazandı. Turizm ve otelcilik eğitimi alan başarılı şef, yarışma sonrasında kendi markasını oluşturma yolunda adımlar attı ve gastronomi dünyasındaki yerini sağlamlaştırdı.

Dilara Başaran Kimdir?

Dilara Başaran, 1997 yılında dünyaya geldi. Aslen Tekirdağlı olan Başaran, yarışmaya İstanbul’dan katıldı. Mutfak sevgisi lise yıllarında başlayan Başaran, lise eğitimini Turizm Anadolu Lisesi'nde tamamladı. Ardından üniversite eğitimini Turizm Otel İşletmeciliği bölümünde bitirerek akademik altyapısını oluşturdu.

Sektöre henüz 15 yaşındayken stajyer olarak adım atan Dilara Başaran, İstanbul'un önde gelen otellerinin mutfaklarında görev aldı. Kariyerini uluslararası boyuta taşımak isteyen Başaran, 2 yıl boyunca Kuveyt'te çalıştı. Bu süreçte yabancı dil yeteneğini de geliştiren şef, iyi seviyede İngilizce ve başlangıç seviyesinde Arapça biliyor.

MasterChef Kariyeri ve Dereceleri

Dilara Başaran, MasterChef Türkiye macerasına ilk olarak 2021-2022 sezonunda başladı. Eleme turlarındaki "tavada levrek" tabağıyla jüri üyelerinin beğenisini kazanan Başaran, sezon boyunca istikrarlı bir grafik çizdi. Yarışmanın 2021 sezonunu 5. sırada tamamlayarak son dörde kalma şansını az farkla kaçırdı.

Bu başarısının ardından MasterChef All Star kadrosuna davet edilen Dilara Başaran, eski sezonların iddialı yarışmacılarıyla mücadele etti. All Star sezonunda da teknik bilgisini ve yaratıcılığını konuşturan Başaran, zorlu rakipler arasından sıyrılarak sezonu 9. sırada tamamladı.

Yarışma Sonrası Kariyeri

MasterChef yarışmasının ardından popülaritesini mesleki projelerle birleştiren Dilara Başaran, sosyal medyada ürettiği yemek içerikleriyle geniş bir takipçi kitlesine ulaştı. Gastronomi alanındaki girişimcilik ruhunu da ortaya koyan Başaran, İstanbul'da "Piccolo" adını verdiği bir İtalyan restoranı açarak işletmecilik kariyerine adım attı.