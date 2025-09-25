Özellikle Mehmet Şef’in Çağatay’a yönelik çıkışı ve bunun ardından stüdyodan çıkmasını istemesi, yarışmada tansiyonu yükseltti. Olay anında Çağatay’ın sinirli tavırları, ekrana da yansıdı ve takım arkadaşları onu sakinleştirmek zorunda kaldı. O anlar büyük yankı yaratırken, jüri üyeleri arasındaki diyaloglar tartışmanın büyümesine sebep oldu.

MasterChef'te Neler Oldu?

Yarışmanın son bölümünde, Mehmet Şef ile Çağatay arasında eleme oyunu esnasında tartışma çıktı. Mehmet Şef’in uyarılarına rağmen Çağatay’ın takım içindeki iletişimini kesmemesi, ortamı bir anda gerdi. Şefin sahneden ayrılmasını istemesi üzerine yarışmacı sakinliğini kaybetti ve gergin anlar yaşandı. Seyirciler bu gelişmeleri sosyal medyada da tartışmaya açtı.

Yarışmacının Mehmet Şef’in talimatını ihlal etmesi ve sonrasında ortaya çıkan tavrı sonrası, stüdyodan dışarı çıkarıldığı görüldü. Bu esnada diğer yarışmacılar araya girerek daha büyük bir tartışmanın yaşanmasını engelledi. Stüdyodaki atmosfer kısa sürede toparlansa da, programda bir ilk yaşandı.

Çağatay Kimdir, Diskalifiye Mi Oldu?

Çağatay Doğanoğlu 27 yaşında, aslen İstanbul doğumlu ve uzun yıllardır mutfak sektöründe tecrübe kazanan bir isim. Afrika’da ve İstanbul’da özel şeflik yaptı, geçen yıl MasterChef’e de katılıp üçlü düellolarda elendi. Bu yıl ana kadroya dahil edildi ve yarışmada dikkat çeken performanslar sergiledi.

Tartışmalı olay sonrası Çağatay’ın yarışmaya veda edip etmediği resmi olarak açıklanmadı. Şu ana kadar diskalifiye edildiği konusunda kesinleşmiş bir bilgi bulunmuyor. Yapım ekibinin ve kanalın vereceği kararın, yayınlanacak yeni bölümde netleşmesi bekleniyor. İzleyiciler ise Çağatay’ın geleceğiyle ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor.