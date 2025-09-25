Diziyle ilgili aktarılanlar arasında Barbie karakterinin oyuncusunun ismi sıkça araştırılıyor, ancak hem dizi kadrosunda hem de ilgili bölüm tanıtımlarında bu karakteri oynayan oyuncunun adı belli olmadı. İzleyiciler, ilerleyen günlerde yapım ekibinden veya oyunculardan bir açıklama bekliyor.

Mansun J dizisinde Barbie karakteri

Mahsun J. kadrosunda ise başta Mahsun Karaca, Eda Akalın, Tuğçe Yolcu, Yosi Mizrahi ve Mehtap Özdemir gibi isimler yer alıyor. Barbie karakterinin detaylarının netleşmesiyle birlikte oyuncunun kim olduğu ve projedeki rolü hakkında yeni bilgiler ortaya çıkabilir. Şu an için Barbie karakterini kim oynuyor sorusunun cevabı netleşmedi.

Mahsun J dizisinin 2. sezon 8. bölümünde yer alan oyuncular ve ekip üyeleri şu şekilde sıralanıyor:

Başrol ve Önemli Karakterler:

Mahsun Karaca – Mahsun

Eda Akalın – Leyla

Mehtap Özdemir – Deniz

Tuğçe Yolcu – Bahar

Engin Yüksel – Davut

Yosi Mizrahi – Ateş

Ömer Özdemir – Burak

Yan Karakterler (Bölüme Göre Görev Alanlar):

Murat Onur Öner – Sarı

Ece Irtem – Nükhet

Fikret Urucu – Rambo

Enis Gökdemir – Enis / Flütçü

Ayça Damgacı – Sultan

Serhat Kurtay – Coşkun

Ayşegül Cengiz – Zerrin

Burak Güneş – Sarp

bölümde ayrıca birden fazla konuk oyuncu, teknik ekip, kurgu ve yapım sorumluları bulunuyor.

Yapım ekibi arasından öne çıkanlar:

Yönetmenler: Ömer Sinir, Abdullah Özgenç

Senarist: Ögünç Ersöz

Yapımcılar: S. Gönül Arslan, Oğuzhan Başoğlu, Koray Köse

Görüntü Yönetmeni: Gözde Koyuncu

Müzik: Cenk Çelebioğlu, Cem Ergünoğlu

Kurgu: Turgut Yalçın, Erkan Özekan, Sevcan Erdoğan

Sanat Yönetimi: Mehmet Selim Orman

Dizinin yardımcı oyuncu kadrosu ise tek bölümlük rollerde şu isimlerle dikkat çekiyor:

Günce Mutlu

Anıl Yıldız

Emine Sarıkaya

Demet Ulus

Yaman Çeri

Volga Sorgu

Ertunç Uygun

Tülin Boz

Mehmet Kahraman

Necat Bayar

Fatma Nilgün İslamoğlu

Suyumbige Dadalı

Nazan Bayazıt

Elif Ataman

Teknik ekipte yönetmen yardımcısı, makyaj ve sahne ekibi, sanat departmanı ve ses/ışık gibi birimler de sahne arkasında görev alıyor.

Barbie karakterinin ismi ise resmi oyuncu listesinde açıkça yer almıyor. Oyuncunun adı ilerleyen günlerde açıklanabilir.