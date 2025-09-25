Diziyle ilgili aktarılanlar arasında Barbie karakterinin oyuncusunun ismi sıkça araştırılıyor, ancak hem dizi kadrosunda hem de ilgili bölüm tanıtımlarında bu karakteri oynayan oyuncunun adı belli olmadı. İzleyiciler, ilerleyen günlerde yapım ekibinden veya oyunculardan bir açıklama bekliyor.
Mansun J dizisinde Barbie karakteri
Mahsun J. kadrosunda ise başta Mahsun Karaca, Eda Akalın, Tuğçe Yolcu, Yosi Mizrahi ve Mehtap Özdemir gibi isimler yer alıyor. Barbie karakterinin detaylarının netleşmesiyle birlikte oyuncunun kim olduğu ve projedeki rolü hakkında yeni bilgiler ortaya çıkabilir. Şu an için Barbie karakterini kim oynuyor sorusunun cevabı netleşmedi.
Mahsun J dizisinin 2. sezon 8. bölümünde yer alan oyuncular ve ekip üyeleri şu şekilde sıralanıyor:
Başrol ve Önemli Karakterler:
-
Mahsun Karaca – Mahsun
-
Eda Akalın – Leyla
-
Mehtap Özdemir – Deniz
-
Tuğçe Yolcu – Bahar
-
Engin Yüksel – Davut
-
Yosi Mizrahi – Ateş
-
Ömer Özdemir – Burak
Yan Karakterler (Bölüme Göre Görev Alanlar):
-
Murat Onur Öner – Sarı
-
Ece Irtem – Nükhet
-
Fikret Urucu – Rambo
-
Enis Gökdemir – Enis / Flütçü
-
Ayça Damgacı – Sultan
-
Serhat Kurtay – Coşkun
-
Ayşegül Cengiz – Zerrin
-
Burak Güneş – Sarp
-
bölümde ayrıca birden fazla konuk oyuncu, teknik ekip, kurgu ve yapım sorumluları bulunuyor.
Yapım ekibi arasından öne çıkanlar:
-
Yönetmenler: Ömer Sinir, Abdullah Özgenç
-
Senarist: Ögünç Ersöz
-
Yapımcılar: S. Gönül Arslan, Oğuzhan Başoğlu, Koray Köse
-
Görüntü Yönetmeni: Gözde Koyuncu
-
Müzik: Cenk Çelebioğlu, Cem Ergünoğlu
-
Kurgu: Turgut Yalçın, Erkan Özekan, Sevcan Erdoğan
-
Sanat Yönetimi: Mehmet Selim Orman
Dizinin yardımcı oyuncu kadrosu ise tek bölümlük rollerde şu isimlerle dikkat çekiyor:
-
Günce Mutlu
-
Anıl Yıldız
-
Emine Sarıkaya
-
Demet Ulus
-
Yaman Çeri
-
Volga Sorgu
-
Ertunç Uygun
-
Tülin Boz
-
Mehmet Kahraman
-
Necat Bayar
-
Fatma Nilgün İslamoğlu
-
Suyumbige Dadalı
-
Nazan Bayazıt
-
Elif Ataman
Teknik ekipte yönetmen yardımcısı, makyaj ve sahne ekibi, sanat departmanı ve ses/ışık gibi birimler de sahne arkasında görev alıyor.
Barbie karakterinin ismi ise resmi oyuncu listesinde açıkça yer almıyor. Oyuncunun adı ilerleyen günlerde açıklanabilir.