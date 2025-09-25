Son Mühür- MasterChef Türkiye 2025 sezonunun dokuzuncu haftasında tansiyon yükseldi. Ana kadronun iddialı isimlerinden Çağatay Doğanoğlu, hem eleme potasına girmesi hem de yaşadığı gerginlik nedeniyle dikkatleri üzerine çekti. Yarışmacının tavırları, stüdyoda beklenmedik bir krize yol açtı.

Mehmet Şef’ten sert uyarı

Yayınlanan bölüm fragmanında, Mavi takım kaptanı olan Çağatay’ın arkadaşlarıyla şakalaşarak dikkat dağıtması üzerine Mehmet Şef’in tepki gösterdiği görüldü. Daha önce de uyarıldığı halde davranışlarını sürdürmesi, şefin sabrını taşırdı. Bunun üzerine Mehmet Şef, yarışmacıyı stüdyodan çıkmaya davet etti.

Stüdyoda gergin anlar

Fragmanda en dikkat çeken sahne ise Çağatay’ın stüdyoyu terk etmek yerine öfkesine kapılarak şefe doğru yönelmesi oldu. Diğer yarışmacılar araya girerek gerginliği yatıştırmaya çalıştı. Bu anlar kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, izleyiciler olayla ilgili çok sayıda yorum yaptı.

Diskalifiye ihtimali var mı?

Yaşanan olayın ardından en çok tartışılan konu, Çağatay’ın yarışmaya devam edip edemeyeceği oldu. Diskalifiye edilip edilmeyeceği merak konusu haline gelirken, yeni bölümde yaşanacak gelişmeler büyük heyecanla bekleniyor.