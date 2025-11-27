Son Mühür- Kızılcık Şerbeti ekibi, senaryoda yeni bir sayfa açmak amacıyla oyuncu transferlerine hız verdi. Gazeteci Birsen Altuntaş’ın aktardığı bilgilere göre; diziye Tuncay’ın koruması Salih karakteri de dahil oluyor.

Barış Onan kimdir?

Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunu olan ve daha önce Deniz Yıldızı ile Arak dizilerinde rol alan Barış Onan, dizinin 115. bölümünden itibaren Salih karakterini canlandıracak.

Tiyatro kökenli bir oyuncu olan Barış Onan, ekranlarda daha çok dramatik rollerdeki performansıyla biliniyor.

Oyuncunun Kızılcık Şerbeti’ndeki Salih karakteriyle hikayeye sert, aksiyon ağırlıklı bir soluk getireceği değerlendiriliyor.

Son haftalarda peş peşe transferler

Dizideki hareketlilik yalnızca Barış Onan ile sınırlı değil. Kızılcık Şerbeti'nin kadrosu son dönemde dikkat çeken isimlerle genişlemişti.

Diziye son haftalarda Seray Kaya, Özge Borak ve Hakan Karahan gibi güçlü oyuncular da dahil oldu. Yapım ekibinin yeni sezon için kadroyu taze ve dinamik tutma çabası dikkat çekiyor.

Ayrılan isimler ve geri dönüşler

Kadroda değişim sadece transferlerle sınırlı kalmadı; ayrılıklar da gündem olmuştu. Geçtiğimiz sezon diziden ayrılan Yiğit Kirazcı’nın geri döneceği ortaya çıkmış, bu gelişme hayranları sevindirmişti. Öte yandan, Sıla Türkoğlu, Emrah Altıntoprak ve Ece İrtem ise yapımdan ayrılan isimler arasında yer aldı.