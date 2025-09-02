Hilal Ağca, MasterChef Türkiye 2025 sezonunun dikkat çeken yarışmacılarından biri olarak öne çıkıyor. 24 yaşında ve İstanbul merkezli olan genç şef, vegan yemekleri ve uluslararası mutfak deneyimleriyle jüri ve izleyicilerin ilgisini çekiyor.

Genç Yaşta Başlayan Mutfak Serüveni

Hilal Ağca, İstanbul’da doğup büyüdü ve 14 yaşında mutfağa adım attı. Yaklaşık 7 yıllık profesyonel deneyime sahip olan genç şef, son 3 yıldır bir restoranda sushi şefi olarak çalışıyor. Akdeniz, Asya, İtalyan ve Japon mutfaklarında deneyim kazanan Hilal, özellikle vegan yemekleriyle dikkat çekiyor. MasterChef’te sunduğu vegan “çıtır tavuk” tabağı, jüri üyelerinden tam not aldı.

Uluslararası Başarılar ve Gastronomi Seyahatleri

Hilal, 16 yaşındayken katıldığı uluslararası bir gastronomi fuarında balık ve makarna kategorilerinde iki gümüş madalya kazandı. Japonya’ya iki kez, Tayland’a ise bir kez gastronomik seyahatler yaparak farklı mutfak kültürlerini deneyimledi. Bu deneyimler, yemeklerine yenilikçi bir bakış açısı kazandırdı.

MasterChef Türkiye’deki Performansı ve Hedefleri

MasterChef Türkiye 2025’te Hilal Ağca, ana kadroya girmek için sergilediği performansla izleyicilerin beğenisini kazandı. Şekerpare düellosunda Esma Kolcu ve Dilara İlhani ile yarışan Hilal, elenmekten kurtuldu ve jüri tarafından övgü aldı. Vegan yemeklere olan ilgisi ve sushi şefliği uzmanlığı, yaratıcı tabaklar sunmasında etkili oluyor.