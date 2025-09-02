Türk rap müziğinin son yıllarda dikkat çeken isimlerinden Poizi, güçlü söz yazarlığı ve sert tarzıyla gençler arasında popülerlik kazandı. Gerçek adı Barış olan sanatçı, İstanbul merkezli çalışıyor ve özel hayatını gizli tutuyor. Peki Poizi kimdir, nereli ve Ebo ile nasıl bir ilişkisi var?

Poizi Kimdir ve Gerçek Adı

Poizi, rap müzik sahnesinde genç yaşına rağmen kendine sağlam bir yer edindi. Gerçek adının Barış olduğu biliniyor, ancak soyadı resmi olarak açıklanmadı. Bazı kaynaklar Barış Anaç olabileceğini öne sürse de kesin bilgi bulunmuyor. 2002 doğumlu sanatçı, İstanbul merkezli çalışmalarını sürdürüyor.

Müzik Kariyeri ve Öne Çıkan Şarkıları

Poizi, dijital platformlarda yayımladığı parçalarla müzik kariyerine başladı. Özellikle “Çıkar Biri Karşıma” şarkısında Racon ve Era7Capone ile yaptığı iş birliği büyük yankı uyandırdı. Solo çalışmaları arasında “Geçmişimden Kaçtım” ve “Y” parçaları dikkat çekiyor.

Şarkılarında toplumsal temalar, bireysel mücadeleler ve gençlik sorunlarını işleyen Poizi, sert ritimler ve duygusal sözlerle özgün bir tarz oluşturuyor. Z kuşağına hitap eden şarkı sözleri ve güçlü flow’u, geniş bir dinleyici kitlesi kazandırıyor.

Ebo ile İlişkisi

Poizi’nin kariyerinde önemli bir rol oynayan Ebo, gerçek adıyla İbrahim Tilaver, Lais Records’un kurucusu ve tanınmış bir prodüktör. Poizi ile Ebo arasında tamamen profesyonel bir iş birliği bulunuyor.

“Çıkar Biri Karşıma” gibi hit şarkılarda Ebo’nun prodüksiyon katkısı öne çıkıyor. İkili arasında ailevi bir bağ olmadığı, ilişkilerinin müzik odaklı olduğu biliniyor.