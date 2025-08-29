MasterChef Türkiye, 2025 sezonuyla ekranlarda büyük bir rekabete sahne oluyor. Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya’nın jüri koltuğunda yer aldığı yarışmada, yarışmacıların mutfaktaki yetenekleri kadar hayat hikayeleri de ilgi çekiyor. Bu isimlerden biri olan Cansu Irmak Aydar, özellikle Orta Doğu mutfağına olan ilgisi ve performansı ile dikkatleri üzerine topladı. Peki, Cansu Irmak Aydar kimdir, kaç yaşında, nereli ve yarışmada elendi mi? İşte detaylar.

Cansu Irmak Aydar kimdir?

Cansu Irmak Aydar, 1989 yılında İstanbul’da doğdu. 2025 itibarıyla 36 yaşında olan Aydar, aslen İstanbullu ve profesyonel mutfak kariyerini burada sürdürüyor. Mutfak sanatlarına olan ilgisini akademik eğitimle destekleyen Aydar, İstanbul Üniversitesi’nde Arkeoloji (2009-2014) ve Mutfak Sanatları Akademisi’nde Restoran, Aşçılık ve Yemek Hizmetleri Yönetimi (2013) eğitimi aldı. Ayrıca 2016 yılında Chefschool’da asistan şeflik eğitimi tamamladı. Orta Doğu mutfağına özel bir ilgisi bulunan Aydar, 2013’ten beri aşçılıkla ilgileniyor ancak aktif olarak bir restoranda çalışmıyor. Sosyal medyada yemek tarifleri ve mutfak deneyimlerini paylaşarak takipçileriyle etkileşimde bulunuyor.

MasterChef yolculuğu

Cansu Irmak Aydar, MasterChef Türkiye’ye daha önce 2024 sezonunda katılmış ancak üçlü düellolarda elenmişti. 2025 sezonunda yeniden şansını deneyen Aydar, yarışmanın ilk turunda geçen yıl elenmesine neden olan falafel ve humus menüsüyle jüri karşısına çıktı. Bu kez daha iyi bir performans sergileyerek Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu’ndan “evet” oyu aldı, ancak Danilo Zanna’dan olumsuz oy aldı. Buna rağmen ikinci tura yükselen Aydar, üçlü düellolarda Yağmur ve Ecem ile yarıştı ve ıspanaklı ravioli tabağıyla jüriyi etkileyerek final turuna geçti. Finalde patlıcanla yaratıcı bir tabak ve empanada hazırlayan Aydar, rakibi Gizem’i geride bırakarak MasterChef 2025 ana kadrosuna girmeye hak kazandı.

Elendi mi, ana kadroda mı?

Cansu Irmak Aydar, MasterChef Türkiye 2025 sezonunda ana kadroya girmeyi başardı ve şu an yarışmaya devam ediyor. İlk turda yaşadığı gerginliğe rağmen soğukkanlılığını koruyarak jüri üyelerinden övgü alan Aydar, özellikle sunum yeteneği ve lezzet dengesiyle dikkat çekti. Sosyal medyada @cansu.irmak.aydar hesabıyla aktif olan Aydar, 560 takipçisiyle yemek paylaşımları ve mutfak ipuçları sunuyor. Yarışmadaki performansı, onu izleyiciler arasında popüler bir isim haline getirdi ve ilerleyen haftalarda neler yapacağı merakla bekleniyor.