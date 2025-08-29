Kayla Manukyan, Türk medya sektöründe stilist ve kostüm asistanı olarak tanınan, aynı zamanda oyuncu Çağlar Ertuğrul ile uzun süreli ilişkisiyle gündeme gelen bir isim. Psikoloji eğitiminden moda dünyasına uzanan kariyer yolculuğu ve profesyonel çalışmalarıyla dikkat çeken Manukyan, son dönemde sıkça merak ediliyor. Peki, Kayla Manukyan kimdir, nereli, annesi kim ve sevgilisi kim? İşte detaylar.

Kayla Manukyan’ın hayatı ve eğitimi

Kayla Manukyan, 1992 yılında İstanbul’da doğdu ve aslen İstanbullu. İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden onur derecesiyle mezun olan Manukyan, eğitim hayatı boyunca psikoloji alanında derin bir bilgi birikimi edindi. Stajlarını Fransız Lape Hastanesi’nde ve Pusula Grup Danışmanlık’ta yaptı. Ayrıca İstanbul Psikanaliz Eğitim, Araştırma ve Geliştirme Derneği’nde (Psikeist) psikanaliz kuramı, savunma mekanizmaları ve psikopatolojinin pratikteki işleyişleri üzerine eğitim aldı. Psikoloji kariyerine devam ederken moda sektörüne ilgi duyan Manukyan, Atölyemart’ta iki yıl çizim eğitimi aldı ve İstanbul Moda Akademisi’nde moda çizim teknikleri ile stilistlik eğitimlerini tamamladı. 32 yaşında olan Manukyan, Yengeç burcu.

Profesyonel kariyeri ve moda dünyasındaki yükselişi

Kayla Manukyan, moda dünyasında hızlı bir yükseliş gösterdi. Marie Claire, Women’s Health ve Men’s Health dergilerinde moda editörü asistanlığı yaptıktan sonra Madame Figaro dergisinde moda ve stil editörlüğü görevini üstlendi. Dizi ve sinema sektöründe stil danışmanı ve kostüm asistanı olarak çalıştı; özellikle “Fazilet Hanım ve Kızları” dizisindeki kostüm asistanlığıyla tanındı. Manukyan, psikoloji ve moda alanlarını birleştirerek sanat terapisi üzerine uzmanlaştı. Şu anda kişisel stil danışmanlığı hizmeti sunuyor ve “sanat ve moda psikolojisi” alanında çalışmalar yürütüyor. Sosyal medyada da aktif olan Manukyan, moda trendleri ve stil önerileriyle takipçilerine ilham veriyor.

Aile ve özel hayatı

Kayla Manukyan’ın annesi hakkında kamuoyuna açık bir bilgi bulunmuyor. Soyadı nedeniyle Matild Manukyan ile akrabalık bağı olduğu yönünde spekülasyonlar olsa da, bu iddialara dair herhangi bir resmi doğrulama mevcut değil. Matild Manukyan’ın tek çocuğu Kerope Çilingir’in çocukları arasında Kayla Manukyan ile bağlantılı bir isim yer almıyor. Ermeni kökenli olduğu düşünülse de, bu konuda kesin bir bilgi yok. Manukyan, yaklaşık yedi yıldır oyuncu Çağlar Ertuğrul ile ilişki yaşıyor. Çiftin, “Fazilet Hanım ve Kızları” dizisinin setinde tanıştığı belirtiliyor. Zaman zaman ayrılık iddialarıyla gündeme gelen çift, birlikteliklerine devam ediyor. Çağlar Ertuğrul, bir programda ilişkileri hakkında “Sevgilimle sette tanıştık, neredeyse yedi yıl olacak” ifadeleriyle mutluluklarını dile getirdi.