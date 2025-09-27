MasterChef Türkiye 2025 sezonunda öne çıkan yarışmacılardan biri olan Aslı Öner, Antalya’nın Kaş ilçesinden yarışmaya katıldı. 34 yaşında olan Aslı Öner, uzun yıllar boyunca İstanbul’da yaşadıktan sonra 4 yıl önce Kaş’a taşındı. Mutfağa ve gastronomiye olan ilgisiyle tanınan Aslı, aşçı ve restoran işletmecisi olarak meslek hayatını sürdürüyor.

Yarışmaya katılımı ve MasterChef’teki performansı

Aslı Öner, MasterChef 2025’te ilk turda istilacı türlerden biri olan Kılkuyruk Mercan balığını kullanarak hazırladığı tabakla şeflerden tam not aldı ve sonraki tura yükseldi. İkinci turda ise profiterol tatlısıyla hem rakiplerini geçti hem de özgün sunumuyla jüri üyelerinden olumlu yorumlar aldı. Aslı, ana kadro seçmelerinde ilk etapta elense de, yedeklerden katılarak ana kadroya girmeyi başardı. Yedek grubunda midye ve patates kızartmasını başarıyla hazırladı ve ana kadroda yarışma hakkı kazandı.

MasterChef’te rekabetçi ve iddialı kimliğiyle dikkat çeken Aslı, yarışmanın son haftasında takım oylaması sonucu eleme potasına giren isimlerden biri oldu. Halen yarışmaya devam eden ve şeflerin değerlendirmeleriyle kaderi belirlenen Aslı, jüri üyeleri Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna’nın sıkı takibinde yer alıyor.

Öne çıkan özellikleri ve yarışmadaki imzası

Aslı Öner, yaratıcı tabakları, balık ve deniz ürünü lezzetlerindeki hakimiyeti ve hem geleneksel hem modern mutfak tekniklerine olan ilgisiyle hem jüriyi hem de izleyicileri etkiliyor. Antalya Kaş’ta kendi restoranını işleten Aslı, gastronomide butik lezzetler yaratmayı ve Akdeniz mutfağını kendine özgü sunumlarla birleştirmeyi seviyor. Yarışmadaki pozitif enerjisi, özgüveni ve mutfağa olan sevgisiyle MasterChef 2025 sezonunda favoriler arasında gösteriliyor. Aslı Öner’in yarışmadaki performansı ve önümüzdeki haftalardaki mücadelesi izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor.