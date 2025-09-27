Eşref Rüya dizisinde Cemil Hacıbegoviç karakterine hayat veren Aşkın Şenol, uzun soluklu tiyatro ve dizi kariyeriyle tanınıyor. 18 Mayıs 1972 tarihinde İstanbul’da doğan Şenol, Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nden mezun olduktan sonra profesyonel sanat yaşamına adım attı. Hem sahne hem ekran projelerinde başarıyla yer aldı.

Hangi dizilerde oynadı?

Aşkın Şenol’un ekran macerası, 1999 yılında kısa bir rolle Yılan Hikâyesi’nde başladı. 2000 yılında 7 Numara dizisindeki Berat karakteriyle geniş kesimlerce tanındı. Uzun yıllar boyunca tiyatro oyunlarının yanı sıra; Yedi Numara, Avrupa Yakası, Gönülçelen, Behzat Ç., Bir Demet Tiyatro, Karadayı, Ulan İstanbul, Kiralık Aşk gibi popüler dizilerde çeşitli karakterlerle göründü. Son dönemde Eşref Rüya dizisinde Cemil rolüyle ekranda yer almaya devam ediyor.

Dizideki rolü ve öne çıkan özellikleri

Eşref Rüya’da Cemil karakteri, Yetimler’in en kıdemlisi ve Yakup Baba’nın sırdaşı olarak tasvir ediliyor. Hayatın maddi getirilerinden uzak, fedakâr, sadık ve vicdanlı tavrıyla örgüt içerisinde sözüne güvenilen bir yol gösterici olarak öne çıkıyor. Dizinin dinamiklerinde hem örgütsel bağların hem de manevi temaların vurgulandığı karakterlerden biri olan Cemil, olaylara müdahale eden ilkeli ve kararlı duruşuyla dikkat çekiyor.

Aşkın Şenol, tiyatroya verdiği katkılar, prestijli topluluklardaki çalışmaları ve güçlü oyunculuk performansıyla hem sahnede hem ekranda hatırı sayılır bir kariyer oluşturdu. Günümüzdeki projelerinde de farklı karakter yorumlarıyla yapımlara değer katmayı sürdürüyor.