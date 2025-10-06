Son Mühür- Güne İstanbul Altın Rafinerisi AŞ ve bağlı şirketlere yapılan çok önemli bir operasyonla başladık hatırlatmasında bulunan MASAK eski Başkan Yardımcısı Dr. Ramazan Başak,'' Suçlama; devletin ihracat yaparak ülkeye döviz girişi sağlayan şirketlere, döviz tutarı üzerinden verdiği yüzde 3 desteği suiistimal ve nitelikli dolandırıcılık.

Grup şirketlerinde çalışan 30 kişi üzerine 24 yeni şirket kurulduğu ve bu şirketler üzerinden kıymetli metaller ve altın bileşenleri adı altında toplam 543.634.253 dolar ihracat yapıldığı iddia ediliyor.'' bilgisini paylaştı.



Hayali ihracata benzer bir suistimal...



''Henüz yeterli bilgi paylaşılmamış olsa da, burada hayali ihracata benzer bir suistimalin söz konusu olduğu düşünülmektedir.'' diyen Ramazan Başak,

''Hayali ihracatta da hem devletten haksız biçimde iade ve teşvik alınmakta, hem de kara paralar aklanmaktadır. Yakın tarihlerde MASAK’ın tespitleri ile buna benzer çok önemli hayali ihracat operasyonları yapılmıştır.

Çok büyük bir olasılıkla bu operasyon genişleyerek, aynı zamanda bir karapara ve aklama operasyonuna da dönüşecektir.'' değerlendirmesinde bulundu.



Ne olmuştu?



İstanbul Altın Rafinerisi AŞ ve ilişkili şirketlerin 23 yetkilisi hakkında, hileli yollarla devlet desteği alarak örgütlü bir şekilde kamu zararına yol açtıkları iddiasıyla gözaltı kararı verildi, şüphelilerden 21’i yakalanmıştı.