Son Mühür - Can Grubu’na yönelik operasyondan etkilenen Ciner Grubu’ndan dikkat çeken bir istifa haberi geldi. Soda külü işinin çatı şirketlerinden Londra merkezli WE Soda’nın Yönetim Kurulu üyeliğinden Gürsel Usta istifa etti. Bu istifa, WE Soda’nın merkezi Londra’da bulunan resmi internet sitesinde duyuruldu. Önceki haftalarda Ciner Grubu’na yönelik yapılan operasyonda Gürsel Usta 11 kişiyle birlikte gözaltına alınmış ancak adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Operasyon sonucunda Turgay Ciner’in oğlu Atilla Ciner ile Ciner Cam’ın CEO’su Gökhan Şen tutuklanmıştı. Uzun yıllardır Turgay Ciner ile yakın çalışan Gürsel Usta, grubun kilit isimlerinden biri olarak biliniyordu. Aynı zamanda Park Holding’in Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini de yürüten Usta’nın, iddialara göre bu görevinden de ayrılmış olabileceği belirtiliyor. Park Holding halka açık bir şirket olmadığından, henüz bu bilginin resmi internet sitesine yansımamış olabileceği ifade ediliyor.

Yönetim kurulunda kimler yer alıyor?

Gürsel Usta’nın WE Soda’dan istifasının ardından Yönetim Kurulu’nda yer alan isimler şöyle:

Didem Ciner (Başkan)

Alasdair Warren (CEO) (Deutsche Bank eski yöneticisi)

Ahmet Tohma (CFO)

Mehmet Ali Erdoğan (Baş Hukuk Müşaviri)

Nicholas Hall (JP Morgan Cazenove eski yöneticisi)

Rosalind Kainyah (De Beers ABD eski Başkanı)

Harry Kenyon-Slaney (Rio Tinto ve Anglo American eski yöneticisi)

Sir Peter Westmacott (Birleşik Krallık’ın Eski Türkiye Büyükelçisi)

Ergun Özen

Samantha Hoe-Richardson