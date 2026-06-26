Yaz tatilinin başlamasıyla birlikte liseye veda eden gençler için diploma işlemleri hız kazandı. Okulların kapanmasının ardından idari birimlerde basılı diploma hazırlıkları sürüyor. Ancak üniversite tercih dönemine giren veya çeşitli kurumlara hızla belge sunması gereken mezunların basılı diplomayı beklemesine gerek kalmıyor. Yeni mezunlar, en çok aranan yöntemlerden biri olan e-Devlet kapısı üzerinden saniyeler içinde resmi geçerliliği olan geçici mezuniyet belgelerini oluşturabiliyor.

2026 LİSE DİPLOMALARI NE ZAMAN VERİLECEK?

Eğitim öğretim yılının 26 Haziran Cuma günü itibarıyla sona ermesiyle liselerde diploma mesaisi başladı. Lise son sınıfı başarıyla bitiren öğrencilerin basılı diplomaları, okul yönetimleri tarafından hazırlanıyor. Diplomaların basım ve imza süreçleri zaman aldığı için teslim tarihleri okuldan okula değişiklik gösteriyor. Öğrenciler, basılı diplomalarının hazır olup olmadığını doğrudan mezun oldukları lisenin idaresiyle iletişime geçerek öğreniyor.

E-DEVLET LİSE MEZUNİYET BELGESİ NASIL ALINIR?

Basılı diplomasının hazırlanmasını beklemek istemeyen veya acil belge ihtiyacı olan mezunlar işlemleri e-Devlet üzerinden kolayca çözüyor. Öğrenciler, sistem üzerinden barkodlu mezuniyet belgelerine anında ulaşıyor. İşlemi gerçekleştirmek için e-Devlet internet sitesine T.C. kimlik numarası ve şifre ile giriş yaptıktan sonra ana sayfadaki arama çubuğuna "lise mezuniyet belgesi" yazmak yeterli oluyor.

E-DEVLET LİSE DİPLOMASI BELGE SORGULAMA VE ÇIKTI ALMA

Arama sonuçlarında çıkan "Lise Mezuniyet Belgesi Sorgulama" bağlantısına tıklandığında öğrencilerin karşısına diploma ve mezuniyet bilgileri çıkıyor. Bu ekranın sağ üst köşesinde yer alan "Barkodlu Belge Oluştur" butonuna basarak resmi evrak anında hazırlanıyor. Mezunlar, oluşturulan bu barkodlu belgenin bilgisayar çıktısını alarak basılı diploma yerine geçecek şekilde tüm gerekli makamlara teslim edebiliyor.