Son Mühür - Ukrayna'da bu kez gündeme oturan konu bir çocuk çizgi filmi oldu. Türkiye’de de milyonlarca çocuk tarafından ilgiyle izlenen “Maşa ile Koca Ayı” için yasaklama kararı gündeme geldi. Ukrayna Parlamentosu İfade Özgürlüğü Komitesi Başkanı Yaroslav Yurçışın, çizgi filmin “Rus propagandası” içerdiğini öne sürerek, yapımın ülkede yasaklanabileceğini açıkladı.

Yurçışın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Rusya, bu tür içeriklerle çocuklarımızın zihnine sızıyor. Çizgi filmler propaganda alanına dönüştü. Ebeveynler dikkatli olmalı. Rusya’nın kültürel nüfuzunu artırmak için kullandığı yumuşak güç araçlarından biri.''

“Rusya’yı masum bir güç gibi gösterme...''

Yurçışın’ın açıklamasının ardından sosyal medyada diziden sahneler tekrar gündeme geldi. Bazı bölümlerde Maşa’nın Sovyet kepi veya tankçı şapkası taktığı görülürken, bu detayların “Rusya’yı masum bir güç olarak gösterme” amacı taşıdığı iddia ediliyor.

İlk hamle geldi

Ukrayna Bakanlar Kurulu’nun konuyla ilgili olarak Güvenlik Servisi, Ulusal Televizyon ve Radyo Konseyi, İçişleri ve Kültür Bakanlıklarına resmi talimatlar gönderdiği bildirildi. Yaptırımlar hayata geçerse, Ulusal Polis çizgi filmin içeriklerine erişimi engelleyecek. Ancak Ukrayna polisi, çizgi filmin hâlâ yasaklı sosyal medya platformu VK üzerinden aktif olduğunu ve resmi web sitesinin Rusya alan kodu (.ru) kullandığını belirtti. Yetkililere göre, dizinin Ukrayna’da yayına devam etmesi, “Rus animasyon şirketlerine doğrudan maddi destek sağlamak” anlamına geliyor. Yurçışın’ın açıklaması ise ülkede “kültürel sansür” tartışmalarını başlattı. Bazıları kararın çocukları korumak adına doğru olduğunu savunurken, bazıları bunun aşırı politik bir adım olduğunu düşünüyor.