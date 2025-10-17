Son Mühür- Son dönemde karapara aklama ve yasadışı bahis operasyonların yoğunlaşmasına dikkat çeken isimler arasına AK Parti kulislerini yakından bilen gazeteci yazar Şamil Tayyar da katıldı.

''Son dönem ilginç operasyonlar yapılıyor.

Sezgin Baran Korkmaz, Can Holding, İstanbul Altın Rafinerisi gibi.'' hatırlatmasında bulunan Tayyar,

''Bu operasyonlar nereye kadar uzar, nerede kesilir bilmiyorum ama uzarsa çok can yakacak gibi gözüküyor.'' mesajı verdi.

Masak eski Başkan Yardımcısı Dr. Ramazan Başak, operasyonların arkasında kara para aklama suçlarıyla mücadele için kurulan FATF'ın Türkiye'ye yönelik beşinci tur denetimleri olduğunu savunmuştu.



Ünsal Ban'ın kaçışına dikkat...



''Bir o kadar dikkat çekici iç hesaplaşmalar da var.'' diyen Şamil Tayyar,

''Mesela Ünsal Ban’ın firarı araya kaynamasın, ticari operasyonların kilit isimlerinden biriydi.

Hakkındaki 4 ayrı davanın 3’ünde yurtdışı yasağı bulunuyordu, 2 kez yurt dışına kaçarken yakalanmış, buna rağmen tahliye edilmişti.

AK Partili Milletvekili Hüseyin Kocabıyık bile kaçma şüphesiyle tutuklanırken, Ban’ın tahliyesinin hiçbir bir makul sebebi yoktur.

Sanki birileri kaçırdı veya göz yumdu sussun diye.

İlintili başka dosyalar da var.

İzleyelim, görelim.

Mevzular ne kadar derin.'' ifadeleriyle Ünsal Ban'ın yur dışına kaçışıyla ilgili tartışmaların iktidar kanadının içinde de devam ettiğini gösterdi.

