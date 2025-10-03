Son Mühür- İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Erkan Özkan, korsan taşımacılığa karşı verdikleri mücadelenin devam ettiğini belirterek, Martı TAG’a yönelik sert açıklamalarda bulundu. Özkan, “Bu yalnızca İzmir’in değil, tüm Türkiye’nin sorunudur” dedi.

Reklam Kurulu’na Başvuru

Özkan, 29 Eylül’de ulusal televizyonlarda yayımlanan Martı TAG reklamlarını “hukuka aykırı” bulduklarını ve Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu’na resmi başvuru yaptıklarını açıkladı.

“Reklamların durdurulmasını, şirkete idari para cezası verilmesini ve benzer içeriklerin tekrar yayınlanmaması için gerekli tedbirlerin alınmasını talep ettik” diyen Özkan, “Martı TAG korsan taşımacılık yapmaktadır” ifadelerini kullandı.

“Bu Değirmenin Suyu Nereden Geliyor?”

Korsan taşımacılığın yalnızca esnafın gelirini çalmakla kalmadığını, haksız kazançlarla milyonluk reklam bütçeleri oluşturulduğunu söyleyen Özkan, şu soruyu yöneltti:

“Vergisini ödemeyen, sigorta yatırmayan, devlete tek kuruş katkı sağlamayan bir yapı, nasıl oluyor da reklam üstüne reklam yapabiliyor? Taksici esnafı alın teriyle ayakta kalmaya çalışırken, korsan yapılar kamuoyunu yanıltıyor. Buna sessiz kalamayız.”

“Algı Operasyonuna Gelmeyeceğiz”

Sosyal medyada yayılan tartışma görüntülerine de değinen Özkan, bunun bir algı operasyonu olduğunu savundu:

“Martı TAG sürücüleri bilerek esnafımızı provoke etmeye çalışıyor. Ancak biz bu oyuna gelmeyeceğiz. Biz kavga değil, ekmek mücadelesi veriyoruz. Türk adaletine güveniyoruz.”

“Taksici Esnafına Hakaret”

Martı TAG’ın reklam filminin meslek onurunu zedelediğini belirten Özkan, “Taksicileri ‘Taş Devri’ insanı gibi göstermek hem küçük düşürücü hem de mesleğimize hakarettir. Biz yıllardır bu şehre hizmet eden, güvenli ulaşımı sağlayan bir kesimiz. Bu algıyı kabul etmiyoruz” dedi.

19 Aralık Davası Öncesi Gerilim

Martı TAG ile ilgili 19 Aralık 2025’te görülecek davaya dikkat çeken Özkan, karşı tarafın dava öncesi algı yaratmaya çalıştığını söyledi.

“Esnafı provoke ederek olaylar çıkarmak, ardından da mağduriyet rolüne bürünmek istiyorlar. Ama biz hukuk yolundayız, birlik ve beraberliğimizden güç alıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Son Korsan Bitene Kadar”

Mücadeleden vazgeçmeyeceklerini vurgulayan Özkan, sözlerini şöyle noktaladı:

“Son korsan kapanıncaya kadar mücadele edeceğiz. Bu, yalnızca İzmir’in değil, Türkiye’deki 150 bini aşkın taksici esnafının onur mücadelesidir. Yılmayacağız, taviz vermeyeceğiz, yolumuzdan dönmeyeceğiz.”