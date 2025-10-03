Son Mühür/ Beste Temel- İzmir, uzun süredir beklenen ancak şiddetiyle hazırlıksız yakalayan yağışa gece saatleri itibarıyla teslim oldu. Gece boyunca aralıksız devam eden yoğun sağanak, kentin genelinde hayatı olumsuz etkiledi. Sabah saatlerine kadar süren yağış, özellikle altyapının yetersiz kaldığı noktalarda ciddi sorunlara yol açtı. Şehrin birçok ana arterinde ve düşük kotlu bölgelerinde büyük su birikintileri oluşurken, trafik akışı yavaşladı ve sürücüler ilerlemekte zorlandı. Meteoroloji yetkilileri, kısa sürede metrekareye düşen yağış miktarının yüksekliğinin bu tür lokal su baskınlarını tetiklediğini belirtti.

İşlek cadde "Nehre döndü"

Yağışın en çok etkilediği merkezlerden biri, kentin en işlek ve yoğun nüfuslu ilçelerinden olan Buca oldu. Özellikle Şirinyer mevkiindeki Menderes Caddesi, adeta bir su birikintisi gölüne dönüştü. İşlek caddenin sular altında kalması, hem sürücülere hem de yayalara zor anlar yaşattı. Araçlar suyun içinde yavaşlayarak ilerlemek zorunda kalırken, birçok kaldırım ve yaya geçidi kullanılamaz hale geldi. Bu durum, sabah işe gidiş saatlerinde trafiğin kilitlenmesine neden oldu.

"Karşıdan karşıya geçilemiyor"

Olay yerindeki vatandaşların durumu anlatan ifadeleri, su baskınının boyutunu gösterdi. Buca Şirinyer bölgesinde, özellikle Migros önü olarak bilinen kritik kavşakta oluşan yoğun su birikintisi, yayaların geçişini imkansız hale getirdi. Görgü tanığı bir vatandaş, yaşanan manzarayı aktarırken, "Yol nehre döndü. Karşıdan karşıya geçemiyoruz" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

Yağışın gün içinde aralıklarla devam etmesi beklenirken, yetkililer vatandaşları olası sel ve su baskınlarına karşı teyakkuzda olmaya çağırdı.