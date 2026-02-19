İzmir’in Selçuk ilçesinde sağlık camiasını derin üzüntüye boğan bir şiddet olayı meydana geldi. Selçuk Devlet Hastanesi’nde hastalarına şifa dağıtmak için görev yapan Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Uğur Kahraman, mesaisi sırasında bir şüphelinin fiziksel saldırısına uğradı. Görevi başında darbedilen hekimin durumu üzerine emniyet güçleri hızla harekete geçerek saldırıyı gerçekleştiren şahsı etkisiz hale getirdi. Yaşanan bu çirkin olay, hem yerel yönetim birimleri hem de sağlık çalışanları tarafından sert tepkiyle karşılanırken, şiddetin her türlüsüne karşı kararlılık mesajları yinelendi.

Randevusuz muayene dayatması şiddete dönüştü

Olayın gelişimine dair ayrıntılar, Selçuk Kaymakamlığı tarafından kamuoyuna sunulan resmi açıklama ile netlik kazandı. Edinilen bilgilere göre gerginlik, hastaneye gelen bir şahsın randevusu olmamasına rağmen muayene edilme talebinde bulunmasıyla başladı. Dr. Uğur Kahraman’ın, hastanın talebini geri çevirmeyerek muayenesini bir sonraki gün için planlamasına ve gerekli yönlendirmeleri yapmasına rağmen, şüpheli şahıs bu duruma saldırganlıkla karşılık verdi. Fedakarlıkla hizmet sunmaya çalışan hekime yönelik gerçekleşen bu fiziksel müdahale, hastane koridorlarında büyük endişe ve paniğe yol açtı.

Kaymakamlıktan sert kınama ve adli süreç mesajı

Selçuk Kaymakamlığı, sosyal medya kanalları üzerinden yaptığı yazılı duyuruda, sağlık çalışanlarına yönelik saldırıların asla kabul edilemeyeceğini vurguladı. Yapılan açıklamada, "Tek amacı insan hayatına hizmet etmek ve şifa sunmak olan doktorumuzun, nezaketle ertesi gün için çözüm üretmesine rağmen saldırıya uğraması kabul edilemez. Saldırgan emniyet birimlerince yakalanarak gözaltına alınmıştır; adli tahkikat süreci büyük bir titizlikle yürütülmektedir" denildi. Açıklamada ayrıca Dr. Uğur Kahraman başta olmak üzere tüm sağlık camiasına geçmiş olsun dilekleri iletilirken, hukuki sürecin takipçisi olunacağı belirtildi.

Şüpheli N.K. emniyette sorgulanıyor

Saldırının ardından olay yerinden kaçamadan polis ekiplerince yakalanan zanlının kimliği N.K. olarak açıklandı. Sağlıkta şiddet yasası kapsamında değerlendirilen olayla ilgili olarak N.K.’nin emniyetteki ifade işlemlerinin devam ettiği bildirildi. Bölge sakinleri ve sağlık çalışanları, meslektaşlarına yönelik bu hunharca davranışı kınarken, hastanelerdeki güvenlik önlemlerinin ve yasal yaptırımların artırılması yönündeki taleplerini bir kez daha dile getirdiler. Savcılığa sevk edilmesi beklenen şüphelinin, "kamu görevlisini görevi başında darbetmek" suçlamasıyla yargılanması öngörülüyor.

