Son Mühür- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve kamuoyunda geniş yankı uyandıran "uyuşturucu" soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında ismi geçen ve geçtiğimiz günlerde savcılık tarafından bilgilendirilen Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli'nin, yargı makamlarına vereceği ifadenin takvimi netleşti. Hukuki sürecin işleyişi doğrultusunda hareket eden Denizli'nin, soruşturmayı yürüten ilgili savcılığa bilgi vermek üzere adliyeye gideceği öğrenildi.

Çağlayan Adliyesi’nde hareketli saatler bekleniyor

Elde edilen son bilgilere göre Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, yarın saat 13:00 sularında İstanbul’daki Çağlayan Adliyesi’nde hazır bulunacak. 16 Şubat tarihinde kamuoyuna yansıyan ve magazin dünyasının tanınmış simalarını da kapsayan uyuşturucu soruşturması dahilinde ifade vermesi beklenen Denizli'nin, randevu saatinde savcılık makamına çıkması öngörülüyor. Adli kaynaklardan edinilen bilgiler, ifadenin soruşturmanın kapsamı ve teknik detayları doğrultusunda alınacağını işaret ediyor.

Soruşturma süreci ve Lal Denizli’nin durumu

Hatırlanacağı üzere Lal Denizli, geçtiğimiz günlerde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla, birçok ünlü ismin de dahil edildiği kapsamlı dosya çerçevesinde ifadeye davet edilmişti. Söz konusu soruşturmanın detayları gizliliğini korurken, Denizli’nin ifadeye çağrılma haberi siyaset ve cemiyet hayatında dikkatle takip edilmişti. Yarın gerçekleşecek olan kritik randevunun ardından, yargı sürecinin nasıl bir seyir izleyeceği ve savcılık makamının ek bir tasarrufta bulunup bulunmayacağı merak konusu olmaya devam ediyor.