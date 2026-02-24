Dijital dolandırıcılık yöntemleri her geçen gün değişiyor. Ancak son dönemde dikkat çeken bir ayrıntı var: Zamanlama. Kısa mesaj yoluyla yapılan dolandırıcılık vakalarının özellikle sabah 05.00 ile 09.00 saatleri arasında arttığı gözlemleniyor.

Uzmanlar bu saat aralığının tesadüf olmadığını söylüyor. Uyku sonrası insan beyninin eleştirel analiz yeteneği zayıflıyor. Henüz tam anlamıyla ayılamamış olan kullanıcı, gelen mesajı sorgulamadan açabiliyor. “Kargonuz teslim edilemedi”, “Bankanızda şüpheli işlem tespit edildi” ya da “Ödenmemiş fatura borcunuz bulunmaktadır” gibi ifadelerle oluşturulan aciliyet hissi, paniği tetikliyor.

Güvenilir kurum taklidiyle başlıyor

Saldırganlar genellikle güvenilir kurum isimlerini kullanıyor. PTT, global kargo şirketleri ya da kamu bankalarının adı mesajın içinde yer alıyor. Küçük bir meblağın, örneğin 5 ya da 10 TL’nin ödenmemesi halinde paketin iade edileceği veya hesabın bloke olacağı iddia ediliyor.

Mesajdaki linke tıklayan kişi, resmi sitenin neredeyse birebir kopyası olan bir sayfaya yönlendiriliyor. Görünüm gerçek. Logo gerçek gibi. Adres çubuğuna dikkat edilmezse fark etmek zor. İşte risk tam burada başlıyor.

Sahte sitelerle veri hırsızlığı yapılıyor

Kullanıcı kart bilgilerini ya da internet bankacılığı şifresini girdiği anda bilgiler saldırganların eline geçiyor. İşlemler çoğu zaman anlık yapılıyor. Hesap boşaltıldığında ise geriye sadece şaşkınlık kalıyor.

Emniyet birimleri ve bilişim uzmanları önemli bir uyarı yapıyor. Hiçbir resmi kurum veya banka, SMS yoluyla doğrudan kart bilgisi ya da şifre talep etmez. Gelen mesajlardaki linklerin uzantısı mutlaka kontrol edilmeli. Resmi kurumlar genellikle gov.tr ya da tescilli marka alan adlarını kullanır.

Kargo ya da banka işlemi için mesajdaki bağlantıya tıklamak yerine, ilgili kurumun resmi mobil uygulamasına ya da internet adresine manuel olarak girilmesi gerektiği vurgulanıyor.

Sabahın erken saatlerinde gelen bir mesaj masum görünse de, sonuçları ağır olabiliyor. Uzmanlar, birkaç saniyelik dikkatsizliğin büyük bir maddi kayıba yol açabileceğini belirtiyor. Özellikle o saatlerde gelen her mesajın iki kez düşünülmesi gerektiğinin altı çiziliyor. Çünkü dolandırıcılar artık sadece kimliği değil, zamanı da hedef alıyor.