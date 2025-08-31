Araştırmada kullanılan sismik dalgaların yayılım biçimi, Mars’ın mantosunda 4 kilometreye kadar uzanan dev kaya bloklarının bulunduğunu ortaya çıkardı. Uzmanlar, bu parçaların gezegenin oluşumunun ilk döneminde gerçekleşen kozmik çarpışmaların kalıntıları olduğunu belirtti.

Kozmik çarpışmaların izleri günümüze ulaştı

Bilim insanlarına göre, Güneş Sistemi’nin ilk 100 milyon yılında Mars ve Dünya gibi iç gezegenler gök taşlarının yoğun bombardımanına maruz kaldı. Bu çarpışmalar Mars’ın genç kabuğunu parçalayarak geniş magma okyanuslarının oluşmasına yol açtı. Zamanla gerçekleşen soğuma ve kristalleşme süreçleri ise farklı bileşimlere sahip kaya parçalarını mantonun derinliklerine hapsetti.

Dünya’da silinen yapılar Mars’ta korundu

Araştırmada, Dünya’daki bu tür yapıların levha tektoniğinin sürekli hareketi nedeniyle çoktan yok olduğuna dikkat çekildi. Mars’ta ise tek parça halinde sabit kalan kabuk, bu kalıntıların bir “zaman kapsülü” gibi korunmasını sağladı.

Venüs ve Merkür için önemli karşılaştırma

Bilim insanları, Dünya’nın Güneş Sistemi’nde kabuğu levha tektoniğiyle bölünmüş tek gezegen olduğuna işaret etti. Mars’taki bulguların, hem Venüs hem de Merkür’ün iç yapısının anlaşılması için önemli bir karşılaştırma fırsatı sunduğu kaydedildi. Uzmanlar, “Mars’ın içindeki korunmuş kadim heterojenlikler, bir gezegenin jeolojik tarihine ve evrimine benzersiz bir pencere açıyor” değerlendirmesinde bulundu.