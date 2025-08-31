Son Mühür- İsrail’in Gazze’deki katliamlarına sessiz kalmayı tercih eden ABD bu kez Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın BM zirvesine vize vermeyerek tarafını bir kez daa tüm dünyaya gösterdi.

ABD, Filistin Yönetimi Başkanı Mahmud Abbas'ın gelecek ay Birleşmiş Milletler'de dünya liderlerinin katılacağı ve birçok ABD müttefikinin Filistin'i devlet olarak tanımaya hazırlandığı toplantıya katılmak üzere New York'a gitmesine izin vermeyeceğini söyledi.

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan bir yetkili, Abbas ve yaklaşık 80 Filistinlinin, Filistin Kurtuluş Örgütü ve Batı Şeria merkezli Filistin Yönetimi üyelerine vize verilmemesi ve vizelerin iptal edilmesi kararından etkileneceğini söyledi.

BM liderler zirvesine katılması bekleniyordu...

Abbas, Manhattan'daki yıllık üst düzey BM Genel Kurulu'na katılmayı planlamıştı. Ayrıca, İngiltere, Fransa, Avustralya ve Kanada'nın Filistin devletini resmen tanıma sözü verdiği zirveye de katılması planlanıyordu.

Filistin yönetimi, vize kararının şaşkınlık verici olduğunu belirterek, bunun BM "merkez anlaşmasını" ihlal ettiğini söyledi.

Abbas'ın sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne, cumartesi günü Washington'un kararını yeniden gözden geçirmesi çağrısında bulundu.

ABD, 1988'de FKÖ lideri Yaser Arafat'a vize vermeyi reddetmiş, BM Genel Kurulu, Arafat'ın konuyu ele alabilmesi için o yıl New York yerine Cenevre'de bir toplantı düzenlemişti.