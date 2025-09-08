İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, ASSAN GROUP adı altında askeri casusluk faaliyetleri yürüttüğü iddia edilen şirketlere ilişkin soruşturmasını sürdürüyor.

Soruşturma kapsamında, Makine Kimya Endüstrisi (MKE) eski çalışanı ve ASSAN GROUP bünyesinde görevli 1 şüpheli, Milli Savunma Bakanlığı’ndan ayrılmış bir albay ve ASSAN GROUP çalışanı 1 şüpheli ile eski ASSAN GROUP çalışanı 1 şüpheli olmak üzere toplam 3 kişi gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi. Savcılıkta ifade veren şüphelilerden 2’si tutuklama talebiyle, eski çalışan 1 şüpheli ise adli kontrol tedbiri talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne çıkarıldı.

Nöbetçi hakimlik, 2 şüphelinin tutuklanmasına karar verirken, 1 şüpheliye ise “yurt dışına çıkış yasağı” ve “imza atmak” şartıyla adli kontrol uygulayarak serbest bırakıldı.